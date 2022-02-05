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В Башкирии в возрасте 75 лет скончался экс-глава Янаульского района Назир Зиязов

5 февраля 05:42
Фото: vk.com/vazigatov
О безвременной кончине бывшего руководителя района сообщил нынешний глава Янаульского района Ильшат Вазигатов 4 февраля.

О кончине экс-главы Янаульского района Башкирии Назира Зиязова на своей странице в социальных сетях рассказал нынешний глава района Ильшат Вазигатов. Он напомнил, что ныне покойный Назир Зиязов был почетным гражданином района и запомнился жителям района как человек, который отличался любовью и к своему району и к родной земле в целом. Он находился на посту главы района 18 лет, за которые запомнился жителям как крепкий хозяйственник, умелый управленец и хороший человек.

За годы своей трудовой деятельности Назир Зиязов удостоился почётного звания «Заслуженный работник сельского хозяйства РБ» и ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Но главной его наградой было уважение жителей Янаульского района. Подтверждается эта информация и в комментариях под постами с печальным известием. Жители района вспоминают, как их знакомые в возрасте всегда хвалили Назира Зиязова и читали, что он сделал много хорошего для района и для его жителей.

Прощание с Назиром Зиязовым состоится сегодня, 5 февраля, в 11 часов возле МКДЦ, на центральной площади Янаула. Уточняется, что церемония из-за коронавирусных ограничений пройдет на улице, а не в помещении.

Не так давно, 20 января 2022 года в Башкирии в возрасте 77 лет скончался бывший глава Чишминского района Равиль Галимуллин. Он с 1994 по 1998 год занимал пост главы района.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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