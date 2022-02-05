В Башкирии в возрасте 75 лет скончался экс-глава Янаульского района Назир Зиязов

О кончине экс-главы Янаульского района Башкирии Назира Зиязова на своей странице в социальных сетях рассказал нынешний глава района Ильшат Вазигатов. Он напомнил, что ныне покойный Назир Зиязов был почетным гражданином района и запомнился жителям района как человек, который отличался любовью и к своему району и к родной земле в целом. Он находился на посту главы района 18 лет, за которые запомнился жителям как крепкий хозяйственник, умелый управленец и хороший человек.