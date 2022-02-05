mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Башкирии прокуратура вернула селам маршрут «Бакалы-Урманаево», закрытый в 2017 году

5 февраля 06:07
Фото: 1MI
Прокуратура обязала администрацию Бакалинского организовать регулярное сообщение между селами, сообщили в надзорном ведомстве 4 февраля.

В Бакалинском районе Башкирии села Бакалы и Урманаево вновь соединит прекращенное в 2017 году транспортное сообщение. Прокуратура Бакалинского района выяснила, что в 2017 году регулярные перевозки по данному маршруту, который помимо указанных сел включало села и деревни сразу четырех сельсоветов, было прекращено. Отмечается, что в населенных пунктах, которые долгие годы прожили без регулярного муниципального маршрута проживает около четырех тысяч человек.

Прокуратура района усмотрела в отсутствии регулярного автобусного сообщения между селами нарушения закона и обратилась в суд. В суде надзорное ведомство потребовало обязать администрацию района вернуть необходимый селянам маршрут, причем организовать перевозки с заключением муниципального контракта. Суд доводы прокуратуры услышал и прислушался к ним, полностью удовлетворив иск. Однако то как будет исполнен судебный акт надзорное ведомство все же проконтролирует.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48