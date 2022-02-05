В Башкирии отменили изоляцию для тех, кто контактировал с больными COVID-19

Однако Попова не исключила, что появление другого штамма заболевания может заставить Роспотребнадзор пересмотреть необходимость соблюдения тех или иных мер. Как бы то ни было, сегодня, 5 февраля было опубликовано постановление главного санитарного врача России о том, что контактным лицам соблюдать карантин больше не нужно.