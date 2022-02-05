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Село Верхотор в Ишимбайском районе Башкирии получило охранный статус Башкультнаследия

5 февраля 08:06
Фото: фото из соцсетей
Приказ Башкультнаследия о присвоении селу охранного статуса был опубликован на портале правовой информации Башкирии 4 февраля.

Село Верхотор находится в Ишимбайском районе Башкирии, на расстоянии в 40 километров в южном направлении от Ишимбая. В селе располагается объект, который в самом начале 2022 года Радий Хабиров посещал со своей супругой Каринэ Хабировой и называл его новой точкой туристического притяжения.

История села такова – в XVIII веке его построили при Верхоторском медеплавильном заводе. Сам завод был закрыт в 1913 году. Сейчас полуразрушенное здание завода располагается на том же месте и имеет все шансы стать еще одним популярным направлением внутреннего туризма в Башкирии. Помимо здания завода в селе есть и еще один крайне интересный объект, Богородице-Казанский храм.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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