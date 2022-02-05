mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Росавиация опровергла данные аэропорта Уфы о 4 миллионах пассажиров в 2021 году

5 февраля 10:10
Фото: из открытых источников
В отчете Федерального агентства воздушного транспорта обнаружилось несоответствие данных аэропорта Уфы от 14 января.

14 января в Уфе разыскали четырехмиллионного пассажира, а точнее пасажирку, которая прибыла рейсом авиакомпании S7 Airlines в 23:45 31 декабря 2021 года, занимал на борту место 7А. По данным, которые в в Росавиации опубликовали 4 февраля в документе «Объемы перевозок через аэропорты России в 2021 году», в 2021 году российские аэропорты обслужили 204,77 млн пассажиров и 3 987 137 пассажиры аэропорта Уфа.

Mkset обратился за комментарием в международный аэропорт «Уфа», где сообщили, что на сайте федерального агентства воздушного транспорта публикуются данные статистической формы 15-ГА только в части прибывающих и убывающих пассажиров, без учёта транзитных.

Общий пассажиропоток аэропортов всегда включает в себя убывающих, прибывающих и транзитных пассажиров. За 2021 год пассажиропоток аэропорта «Уфа» составил 4000146 человек, в том числе обслужено 13009 транзитных пассажиров.пресс-служба аэропорта «Уфа»

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48