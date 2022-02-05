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Полиция и ФСБ установили кто сообщал ложные данные о бомбах в ТЦ Стерлитамака

5 февраля 06:43
Фото: 1MI
В отношении 21-летнего мужчины возбудили уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма, сообщили в пресс-службе МВД 5 февраля.

Сотрудники уголовного розыска совместно в коллегами из УФСБ России по Башкирии установили личность мужчины, который находясь в Кумертау сообщал в полицию Стерлитамака ложные данные о бомбах, которые заложены в торговых центрах второй столицы Башкирии.

Им оказался 21 летний житель Башкирии, сообщается, что ранее он не был судим. Однако уже сейчас в отношении него заведено уголовное дело по второй части 207 статьи уголовного кодекса. Его обвиняют в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Мужчина уже дал признательные показания. Известно, что за его странную выходку суд может приговорить его к тюремному заключению сроком до пяти лет.

Напомним, ложные сообщения о минировании школ массово поступали правоохранителям и спецслужбам на протяжении декабря 2021 года. Накануне в нескольких школах Уфы также проходила эвакуация учеников и сотрудников, но ее причинах пока не сообщалось, но о декабрьских ложных сообщениях о бомбах в школе сообщали в Госкомитете Башкирии по ЧС.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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