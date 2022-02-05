Как вызвать врача при подозрении на ковид в Башкирии

В портале акцентируется, что в некоторых случаях вызов врача на дом не только желателен, а обязателен. Врачи должны в первую очередь уделить внимание заявкам, которые поступили от лиц старше 65 лет, от пациентов, имеющих хронические заболевания, которые могут привести к осложнениям при COVID-19. К ним относятся сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, хронические болезни почек, органов дыхания, онкологические заболевания. Обязательный осмотр врача требуется также пациентам, у которых был контакт с больными коронавирусом и приехавшим из стран с напряженной эпидемиологической ситуацией.