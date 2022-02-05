Как вызвать врача при подозрении на ковид в Башкирии

В городах и селах Башкирии бушует пятая волна коронавируса: ежедневно фиксируют сотни заболевших «омикроном». По сравнению с предыдущими волнами, на этот раз большинство больных предпочитают оставаться на дому. Рассказываем, какими способами можно вызвать врача домой и в каких случаях у вас возьмут мазок для проведения ПЦР-теста для выявления коронавируса.
В портале официальной информации «Стопкоронавирус.рф» сообщается, что врач поликлиники обязан прийти, если у вас температура выше 37,2 градуса и/или имеются признаки ОРВИ: кашель, боли в груди, затрудненное дыхание, слабость, заложенность носа, одышка, потеря обоняния, головная боль.
В портале акцентируется, что в некоторых случаях вызов врача на дом не только желателен, а обязателен. Врачи должны в первую очередь уделить внимание заявкам, которые поступили от лиц старше 65 лет, от пациентов, имеющих хронические заболевания, которые могут привести к осложнениям при COVID-19. К ним относятся сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, хронические болезни почек, органов дыхания, онкологические заболевания. Обязательный осмотр врача требуется также пациентам, у которых был контакт с больными коронавирусом и приехавшим из стран с напряженной эпидемиологической ситуацией.
Врач, вызванный на дом, обязан посетить вас в течение суток.
Вызвать врача на дом можно несколькими способами.
Позвонить в регистратуру поликлиники по месту жительства. Однако опыт показывает, что до регистратуры в последнее время дозвониться практически невозможно.
Еще один способ – через номер 122, позвонив в контакт-центр Минздрава Башкирии. Здесь, помимо вызова врача на дом, можно записаться на прием к специалисту, а также связаться с ситуационным антиковидным центром региона.
Кроме того, сейчас диспетчеры “скорой” помощи также занимаются распределением вызовов. После тщательного опроса пациента, оператор принимает одно из следующих решений: отправить к пациенту бригаду “скорой”, передать вызов в службу неотложной службы, передать вызов в поликлинику по месту жительства. “Скорая” приезжает, если есть угроза жизни больного, неотложная помощь – в течение двух часов, если состояние пациента не угрожает его жизни, однако медпомощь требуется в ближайшее время. Вызов передается в поликлинику в тех случаях, когда здоровье пациента позволяет подождать ближайшие 24 часа.
Если телефонные линии для вызова врача на дом перегружены, то можно воспользоваться для этих целей порталом Госуслуги. Напомним, вы должны быть зарегистрированы на портале и статус учетной записи должен быть подтвержденным.
Процедура вызова состоит из нескольких простых шагов. В разделе “Мое здоровье” нужно отыскать услугу “Вызов врача на дом” и щелкнуть. Далее заполнить анкету: выбрать регион нахождения, указать, кому требуется помощь. При личном обращении строчки с персональными данными заполняются автоматически. Информацию о родственниках потребуется ввести вручную. Далее в соответствующую строку вписать адрес, указать симптомы, которые беспокоят больного и нажать далее.
Система сверит данные и перенаправит запрос в поликлинику. В личном кабинете после этого появится сообщение о регистрации запроса, затем о подтверждении или отказе с объяснением причины.
Что делать, если врач на вызов не пришел? Наиболее эффективный способ решения проблемы – оставить жалобу в соответствующих органах. Об этом подробно мы рассказали здесь.
Минздрав рекомендует брать мазок, если у пациента температура тела выше 37,5 градус и имеется хотя бы один из следующих признаков: кашель, одышка, ощущение заложенности в груди, уровень кислорода в крови ниже или равно 95%, боль в горле, заложенность носа, нарушение или потеря обоняния, конъюнктивит, слабость, мышечные боли, головная боль, рвота, диарея, кожная сыпь. Конечно же, врач должен исключить остальные возможные болезни с такими же симптомами.
Мазок на COVID-19 также обязательно берется у контактных лиц, которые живут с больным ковидом, у тех, кому поставлен диагноз «внебольничная пневмония», у всех пациентов 65+ лет с симптомами ОРВИ, а также у прибывших из-за границы с симптомами вирусного заболевания.
Забор анализа может произвести как выездная бригада, так и врач с поликлиники.
Напомним, в пятую волну коронавируса госпитализаций и тяжелых случаев заболевания стало меньше, но заболевших на несколько порядков больше. Врачи первичного звена столкнулись с небывалым наплывом пациентом.