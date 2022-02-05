Биатлонист Эдуард Латыпов завоевал первую для Башкирии медаль на Олимпиаде в Пекине

Сегодняшний день, 5 февраля уже вторую олимпийскую медаль для сборной России. Но эта олимпийская награда биатлониста Эдуарда Латыпова из Уфы стала первой на нынешних играх для Башкирии. Победу уроженец Башкирии Латыпов одержал в смешанной эстафете.