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Биатлонист Эдуард Латыпов завоевал первую для Башкирии медаль на Олимпиаде в Пекине

5 февраля 11:03
Фото: РИА-Новости
Первую олимпийскую бронзу в смешанной эстафете на зимних Олимпийских играх в Пекине Латыпов завоевал 5 февраля.

Сегодняшний день, 5 февраля уже вторую олимпийскую медаль для сборной России. Но эта олимпийская награда биатлониста Эдуарда Латыпова из Уфы стала первой на нынешних играх для Башкирии. Победу уроженец Башкирии Латыпов одержал в смешанной эстафете.

Ранее Mkset сообщал, что на Олимпийских играх в Пекине Башкирию представят 14 спортсменов. Выступать за сборную России будут в таких направлениях как хоккей, бобслей, биатлон, шорт-трек и скелетон, сноуборд, хоккей и конькобежный спорт.

Эдуарда Латыпова с бронзой уже поздравил глава Башкирии Радий Хабиров.

Поздравляю всех, поздравляю Эдуарда Латыпова, воспитанника башкирского биатлона, и нашего легендарного тренера Виктора Никитина. Поздравляю всех нас!Радий Хабиров

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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