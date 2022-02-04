Журналисты из Поволжья подали на конкурс «Вместе в цифровое будущее» более 200 работ

«Я специализируюсь на “практичной” журналистике — максимально просто и доступно рассказываю людям об их правах и возможностях. Современные сервисы — с нами и вокруг нас, поэтому чем больше граждане узнают о технологиях, тем проще и комфортнее им жить. В конкурсе “Ростелекома” — несомненно, одного из флагманов цифровизации экономики — участвую много лет. Желаю всем соискателям удачи!»