Жители Башкирии атаковали соцсети Хабирова с жалобами на долгое ожидание ПЦР-тестов

Кто-то жалуется на невероятно долгое ожидание результата ПЦР-тестов, по словам обращающихся за помощью на странице главы республики, люби успевают попасть на госпитализацию с поражением легких, но при этом их результаты анализов все еще не поступили им. Среди жалоб также многочисленные обращения по поводу отсутствия бесплатных лекарств от коронавируса. В редакцию Mkset обратилась мама ребенка, у которого выявили коронавирус. По ее словам, 7-летнему ребенку бесплатно выдали упаковку противовирусного препарата для детей старше 12 лет и для взрослых и один блистер жаропонижающего препарата в таблетках.