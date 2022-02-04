Завалы снега, студенты-медики и портрет Мишустина. Итоги недели в Башкирии

В понедельник в Башкирии начала курсировать электричка «Западный экспресс» от Уфы до села Приютово. Поезд будет следовать через Дему, Чишмы-1, Давлеканово, Раевку, Шафраново и Аксаково, останавливаясь в каждом из указанных населенных пунктов. Новым транспортным средством теперь управляет первая машинист-женщина в сфере пассажирских перевозок в России Алена Миронова. Известно, что юная девушка окончила Уфимский железнодорожный техникум, которая обучалась по специальности "Техник-электромеханик".
Глава региона Радий Хабиров на своем оперативном совещании возмутился тому, что студенты-медики не приступили к запланированной работе в поликлиниках. При этом сами студенты объяснили MKset, что выходить в медучреждения по приказу они должны были только на следующий день, 1 февраля. Также оказалось, что 31 января после оперативки Хабирова их попросили выйти в поликлиники, правда, предупредили их всего за час до выхода в смену.
Художница из Уфы Евгения Сковарт создала очередную остросоциальную работу. Девушка создала портрет председателя правительства РФ Михаила Мишустина из “продуктового набора”. В него вошли капуста, картофель, сушки, чай индийский, хлеб, рис, морковь, лук, сосиски, лапша быстрого приготовления, плитка шоколада, сахар, соль, плавленый сыр, макароны, гречневая крупа и овсяные хлопья. Художница также сообщила, что материалы для творчества обошлись ей в 1028 рублей. После того, как состоялся ее арт-перфоманс, продуктовый набор она не стала выкидывать, а съела.
Студенты-медики и врачи из Уфы рассказали, что происходит в местных поликлиниках в период пятой волны коронавируса. Медики из сельских ФАПов просят волонтерской помощи, а юные студенты столкнулись с непониманием со стороны руководителей практики, которые направили их в медучреждения. Также из-за нового усиленного режима работы поликлиник врачи рассказали о том, что они теперь не могут самостоятельно добраться до дома, так как общественный транспорт перестает курсировать по городу еще до окончания их рабочей смены.
Депутаты Башкирии передали свои служебные автомобили медикам, для того чтобы те смогли приезжать на вызовы к пациентам. Машины выделила и мэрия Уфы специально для медицинских служб - 45 автомобилей, а 31 января было добавлено еще столько же. Автомобили были выделены на месяц и как сообщили чиновники, при необходимости этот срок будет продлен.
В структурах ФСИН произошла очередная скандальная история; в Telegram-каналах начала распространяться видеозапись, на которой мужчина в нетрезвом состоянии, представившись замначальником регионального оперативного отдела ИК-7, грозился изнасиловать сослуживцев. При этом мужчина был в форме сотрудника УФСИН. В ведомстве от мужчины открестились, сообщив что тот уволился по собственному желанию еще 27 января.
Продолжается история с уфимским перевозчиком Искалиным - Арбитражный суд Башкирии пришел к решению не отменять ранее наложенные обеспечительные меры на маршруты предпринимателя. Мэрия мотивировала это тем, что в 2021 году за нарушение закона о безопасности дорожного движения при перевозке пассажиров ГАИ привлекла около ста водителей, которые работали на маршрутах Искалина.
К концу недели Башкирия побила очередной антирекорд по заболевшим коронавирусом - число перевалило за отметку в полторы тысячи и составило 1 678 новых случаев. Вместе с этим количество заражений в Башкирии с начала пандемии составило 137 435 случаев.