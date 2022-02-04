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В Уфе с неочищенной крыши упала глыба льда и повредила автомобиль

4 февраля 15:39
Фото: скриншот инстаграма "БашДТП"
Это не первый случай схода льда с крыш. Всего за день было зафиксировано больше четырех подобных случаев в Уфе.

В Уфе на улице Рыльского, 3 с крыши дома наледь упала на рядом припаркованный автомобиль, повредив крышу и лобовое стекло иномарки. Об этом сообщил очевидец в инстаграме аккаунта "Баш-ДТП".

- "Не чистят наледь, у соседних подъездов тоже падает. Упала глыба льда на авто", - пишет автор.

Ранее мы писали о том, что за сегодняшний день от схода снега с крыш в Уфе пострадали четыре иномарки, одна отечественная машина и молодой человек. Об этом сообщили в Управлении гражданской защиты по Уфе. Также 30 января в соцсетях появилось видео, на котором заплакавший ребенок увел двоих взрослых от места, на которое упала глыба снега. Местным жителям чудом удалось избежать трагедии.

#Новости#Анастасия Денисенко#Происшествия
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