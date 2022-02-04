В Уфе с неочищенной крыши упала глыба льда и повредила автомобиль

Ранее мы писали о том, что за сегодняшний день от схода снега с крыш в Уфе пострадали четыре иномарки, одна отечественная машина и молодой человек. Об этом сообщили в Управлении гражданской защиты по Уфе. Также 30 января в соцсетях появилось видео, на котором заплакавший ребенок увел двоих взрослых от места, на которое упала глыба снега. Местным жителям чудом удалось избежать трагедии.