В Уфе с неочищенной крыши упала глыба льда и повредила автомобиль

В Уфе на улице Рыльского, 3 с крыши дома наледь упала на рядом припаркованный автомобиль, повредив крышу и лобовое стекло иномарки. Об этом сообщил очевидец в инстаграме аккаунта "Баш-ДТП".
- "Не чистят наледь, у соседних подъездов тоже падает. Упала глыба льда на авто", - пишет автор.
Ранее мы писали о том, что за сегодняшний день от схода снега с крыш в Уфе пострадали четыре иномарки, одна отечественная машина и молодой человек. Об этом сообщили в Управлении гражданской защиты по Уфе. Также 30 января в соцсетях появилось видео, на котором заплакавший ребенок увел двоих взрослых от места, на которое упала глыба снега. Местным жителям чудом удалось избежать трагедии.