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В Уфе эвакуировали лицей №1 из-за сообщения о минировании

4 февраля 10:25
Фото: 1MI
Детей и преподавателей вывели на улицу из-за сообщений о минировании, которые пришли на электронную почту.

В Уфе 4 февраля произошла эвакуация в лицее №1. Как сообщили очевидцы в социальных сетях, информация о минировании поступила на электронную почту школы. На место прибыли правоохранительные органы и кинологи.

Также сообщается, что детей отпустили под конец учебной смены домой.

Напомним, что массовые эвакуации в школах начались еще в декабре, когда прошла волна ложных сообщений о минировании. Эвакуации также проходили и 24 января. Можно предположить, что и на этот раз идет массовая рассылка сообщений о минировании школ.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
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