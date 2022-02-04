В Уфе 130 родителей неделю не могли вовремя закрыть больничные из-за ошибки

Женщина обратилась в поликлинику, где ей сообщили, что в такой ситуации оказалась не одна она. С похожей проблемой столкнулись около 130 родителей. В поликлинике никакого плана действий в сложившейся ситуации не предложили, но сказали, что, как только ошибку исправят, о закрытии больничного листа станет известно на портале Госуслуги. С того дня, как женщина «закрыла» свой больничный, прошла неделя. Женщина чрезвычайно обеспокоена тем, каким образом затянувшийся без болезни больничный повлияет на её заработную плату.