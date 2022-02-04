В трех больницах Уфы открыли инфекционные отделения для детей

Ранее мы писали о том, что в республике количество зараженных ковидом школьников увеличилось в три раза. Если раньше их было 0,7% от общего количества детей, то на данный момент цифра достигла 1,9%. Также сообщается, что среди преподавательского состава болеют 6% учителей.