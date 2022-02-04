В общественной палате оценили реакцию МИД России на ситуацию вокруг RT DE

«Я считаю, что нужно не останавливаться. Дело в том, что у нас есть большое количество европейских СМИ, которые, во-первых, спокойно работают на территории нашей страны, освещая ситуацию в абсолютно ангажированном ключе. Во-вторых, есть большое количество других примеров, когда наши компании, в том числе RT, в том числе Sputnik, подвергаются всевозможным санкциям, ущемлениям», — добавил эксперт.