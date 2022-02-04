В Москве объявлены лауреаты премии для молодых политтехнологов имени Юрия Воротникова

По словам Минченко, Юрий на его глазах вырос в мощного профессионала, который пользуется большим уважением у коллег. Они часто работали вместе. Юрий также выступал на семинарах «Минченко консалтинг». В память о друге и соратнике агентство решило создать премию его имени для подготовки молодых политтехнологов.