В Москве объявлены лауреаты премии для молодых политтехнологов имени Юрия Воротникова

Юрий Воротников - известный российский политконсультант, соавтор культовой книги «Десять шагов по вертикали». В 2021 году он скончался, и в его честь друзьями и партнерами Юрия из компании «Минченко консалтинг» была учреждена премия для поддержки молодых талантов в сфере политических технологий, сообщает newsnn.ru.
По словам Минченко, Юрий на его глазах вырос в мощного профессионала, который пользуется большим уважением у коллег. Они часто работали вместе. Юрий также выступал на семинарах «Минченко консалтинг». В память о друге и соратнике агентство решило создать премию его имени для подготовки молодых политтехнологов.
Член жюри премии, эксперт по публичному имиджу политиков, актер, режиссер Лев Харламов отметил, что премия очень похожа на Юрия по разнообразию участников и активным спорам специалистов. Он рассказал, что Юрий отличался активной подачей себя и внимательность к другим.
Вице-губернатор Севастополя Сергей Толмачев также отметил, что премия и сам конкурс получились очень похожими на стиль Юрия, который выражается в симбиозе креатива, целеустремленности и соревновательного драйва.
В состав жюри вошли известные политтехнологи и общественные деятели: исполнительный директор «Минченко консалтинг», автор книги «Четыре всадника информационного Апокалипсиса: краткое руководство по управлению репутацией политика» Евгения Стулова, политконсультант Сергей Толмачев, режиссер Лев Харламов и другие.
Первыми лауреатами премии стали Евгений Яцюк - за взаимодействие интернет-технологов и технологов, Михаил Красулин - за лучшую работу с образом политика, Владимир Курков за лучшую интернет-кампанию и Артём Речицкий - за антикризисные меры.
В 2022 году призовой фонд премии составил 900 тысяч рублей. В его формировании, помимо «Минченко консалтинг», приняли участие Фонд развития гражданского общества и управляющий партнёр «К5 Инвестиционная группа» Дмитрий Тарасов.