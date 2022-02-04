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В Башкирии число заболевших ковидом школьников за неделю увеличилось в три раза

4 февраля 13:00
Фото: 1MI
На данный момент в Башкирии выявлено 9,2 тысячи случаев коронавируса у детей. При этом среди учителей заболевших 6%.

В Башкирии количество заболевших детей, которые обучаются в школах, увеличилось почти в три раза - с 0,7% до 1,9%. Об этом сообщил министр образования региона Айбулат Хажин на заседании оперштаба.

Известно, что на данный момент в Башкирии заболели 9,2 тысяч подростков, всего в республике насчитывается около 488 тысяч школьников.

При этом среди учителей заболеваемость гораздо выше - практически 6% педагогов находятся на больничном. На данный момент по решению властей на карантине находятся 216 школ и 14 колледжей. Также половину уфимских школ перевели на дистанционное обучение.

Ранее оперштаб решил не переводить школьников Башкирии на полный формат дистанционного обучения. Чиновники считают, что раз сейчас болеют только 1,9% детей от общего количества, то и переводить полностью всех на онлайн-формат нет смысла. При этом число заболевших растет с каждым днем.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
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