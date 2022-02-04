В Башкирии число заболевших ковидом школьников за неделю увеличилось в три раза

Ранее оперштаб решил не переводить школьников Башкирии на полный формат дистанционного обучения. Чиновники считают, что раз сейчас болеют только 1,9% детей от общего количества, то и переводить полностью всех на онлайн-формат нет смысла. При этом число заболевших растет с каждым днем.