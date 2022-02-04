Смерть в пожаре из-за разгерметизации баллона газа в СНТ под Уфой проверят в следкоме

В пресс-службе следственного комитета по Башкирии сообщили о том, что следователи в ходе доследственной проверки выяснят все причины и условия произошедшего накануне, 3 февраля в Уфе пожара в СНТ. Напомним, предположительно из-за разгерметизации газового баллона в одном из дачных домов в СНТ «Солнечная поляна» в Уфимском районе произошел пожар. В огне погибла женщина 1980 года рождения. В разной степени пострадали еще четверо человек, две женщины и мужчина.