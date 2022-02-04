Сегодня Башкирию ждет резкое ухудшение погоды, в регион придут метели и мокрый снег

Основноым неблагоприятным метеорологическим условием станет снег, местами переходящий в снежный дождь. Примечательно, что осадков на юге республики не ожидается вообще. Также республику сегодня ожидают гололед на дорогах, снежные заносы на дорогах и накат на них же. Предупреждают жителей региона и о метелях, а также об ухудшении видимости на дорогах, в том числе и из-за тумана, который прогнозируется в ночное и утреннее время..