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Сегодня Башкирию ждет резкое ухудшение погоды, в регион придут метели и мокрый снег

4 февраля 02:00
Фото: 1MI
О резком ухудшении погодных условий в республике 4 февраля предупредили в Госкомитете Башкирии по ЧС.

Основноым неблагоприятным метеорологическим условием станет снег, местами переходящий в снежный дождь. Примечательно, что осадков на юге республики не ожидается вообще. Также республику сегодня ожидают гололед на дорогах, снежные заносы на дорогах и накат на них же. Предупреждают жителей региона и о метелях, а также об ухудшении видимости на дорогах, в том числе и из-за тумана, который прогнозируется в ночное и утреннее время..

Не исключены в регионе и порывы ветра скоростью до 17 метров в секунду, в целом по Башкирии ожидается южный и юго-восточный ветер, скорость которого будет колебаться в пределах от 9 до 14 метров в секунду.

Даже ночная температура по Башкирии сегодня сильно не опустится, оставаясь в диапазоне от -5 до 0 градусов. Однако при прояснениях не исключается и похолодание до -12 градусов. Дневная температура будет колебаться в пределах от -4 до +1 градуса.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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