СберСтрахование выяснил, сколько жителей Уфы считает своё здоровье удовлетворительным

По словам Дениса Кузьмина, директора дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка, забота о своем физическом состоянии стала сегодня нормой для многих. Но только заботы порой недостаточно — с различными критическими заболеваниями могут столкнуться даже люди, которые ведут здоровый образ жизни. Кроме того, согласно опросу Сбербанка, диспансеризацию в последние два года проходило менее половины (47,7%) респондентов. При этом участники опроса признают, что опасаются заболеть онкологией (31,6%), пережить инсульт (11%) или инфаркт (8,6%), так как лечение и реабилитация занимает много физических и моральных сил, а также может стоить очень дорого. Денис Кузьмин надеется, что все их клиенты будут здоровы, но в том случае, если придётся столкнуться с недугом, поможет новая программа СберСтрахования "Защита от серьёзных болезней". Она покрывает риски рака, кардио- и нейрохирургии, а также трансплантации костного мозга в России или за рубежом. Компания не только оплачивает лечение, но и полностью организует его. Так пациент сможет оперативно получить необходимую помощь, а родственники не потратят времени и средств на поиск подходящей больницы и смогут сконцентрироваться на других важных вопросах.