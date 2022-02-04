Пострадавшего в ДТП на трассе Уфа-Оренбург 3-месячного малыша везли без автокресла

В ГИБДД по Башкирии сообщили важную подробность произошедшего вчера в Стерлитамакском районе Башкирии ДТП. В происшествии пострадали 2 взрослых женщины в возрасте 63 лет и 31 года. Также пострадала в аварии и трехмесячная дочь 31-летней пассажирки отечественного автомобиля Лада Калина, и ей и её матери понадобилась госпитализация. 63-летней пассажирке иномарки Volkswagen Jetta.
Важное сообщение от ГИБДД Башкирии заключается в том, что в Ладе Калине не было установлено детское удерживающее устройство, а крошечный трехмесячный ребенок находился на руках у матери, что абсолютно недопустимо. По факту происшествия начато разбирательство.