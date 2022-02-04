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Пострадавшего в ДТП на трассе Уфа-Оренбург 3-месячного малыша везли без автокресла

4 февраля 05:01
Фото: ГИБДД по Башкирии
Подробности аварии в Стерлитамакском районе, в которой 3 февраля пострадал младенец сообщили в пресс-службе ГИБДД Башкирии.

В ГИБДД по Башкирии сообщили важную подробность произошедшего вчера в Стерлитамакском районе Башкирии ДТП. В происшествии пострадали 2 взрослых женщины в возрасте 63 лет и 31 года. Также пострадала в аварии и трехмесячная дочь 31-летней пассажирки отечественного автомобиля Лада Калина, и ей и её матери понадобилась госпитализация. 63-летней пассажирке иномарки Volkswagen Jetta.

Важное сообщение от ГИБДД Башкирии заключается в том, что в Ладе Калине не было установлено детское удерживающее устройство, а крошечный трехмесячный ребенок находился на руках у матери, что абсолютно недопустимо. По факту происшествия начато разбирательство.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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