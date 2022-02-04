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Оперштаб решил не переводить школьников Башкирии на полный дистант

4 февраля 11:19
Фото: 1MI
Такое решение озвучил министр образования Башкирии Айбулат Хажин в ходе оперативного штаба по коронавирусу 4 февраля, сообщает Башинформ.

О том, что на данный момент полный перевод школ республики на дистанционное обучение не планируется в ходе совещания оперативного штаба по коронавирусу сообщил министр образования Башкирии Айбулат Хажин. Чиновник от образования привел и некоторые данные, опираясь на которые и было принято данное решение.

По данным Минобра, озвученным Хажиным по всей Башкирии коронавирусом болеют менее 2% школьников, а именно 1,9%. По причине такого количества случаев ковида у школьников нет оснований для того, чтобы рассмотреть возможность повсеместного ввода дистанционного обучения.

Вчера в мэрии Уфы прошел брифинг по вакцинации подростков от коронавирусной инфекции, в ходе которого были озвучены данные о том, что в Уфе школам разрешили принимать решение о дистанте при 20% больных COVID-19 детей.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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