Оперштаб решил не переводить школьников Башкирии на полный дистант

О том, что на данный момент полный перевод школ республики на дистанционное обучение не планируется в ходе совещания оперативного штаба по коронавирусу сообщил министр образования Башкирии Айбулат Хажин. Чиновник от образования привел и некоторые данные, опираясь на которые и было принято данное решение.
По данным Минобра, озвученным Хажиным по всей Башкирии коронавирусом болеют менее 2% школьников, а именно 1,9%. По причине такого количества случаев ковида у школьников нет оснований для того, чтобы рассмотреть возможность повсеместного ввода дистанционного обучения.
Вчера в мэрии Уфы прошел брифинг по вакцинации подростков от коронавирусной инфекции, в ходе которого были озвучены данные о том, что в Уфе школам разрешили принимать решение о дистанте при 20% больных COVID-19 детей.