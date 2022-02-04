Оперштаб решил не переводить школьников Башкирии на полный дистант

О том, что на данный момент полный перевод школ республики на дистанционное обучение не планируется в ходе совещания оперативного штаба по коронавирусу сообщил министр образования Башкирии Айбулат Хажин. Чиновник от образования привел и некоторые данные, опираясь на которые и было принято данное решение.