На «Роза Хутор» организовали выставку олимпийских артефактов из коллекции Потанина

Выставка будет работать почти два месяца. Посещение ее для всех бесплатно. Во время школьных каникул для детей запланированы бесплатные экскурсии. Экскурсионные автобусы с учащимися школ и вузов будут осуществлять рейсы на выставку три раза в неделю. Экскурсоводы расскажут детям историю зимних Игр с момента их старта в 1924 году до современных Олимпиад.