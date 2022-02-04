mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

На «Роза Хутор» организовали выставку олимпийских артефактов из коллекции Потанина

4 февраля 17:46
Фото: Алексей Кудряшов
В Сочи на курорте «Роза Хутор» открылась выставка, основу которой составила олимпийская коллекция главы «Интерроса» Владимира Потанина. В ней представлены артефакты всех Олимпийских игр начиная с 1896 года и до сегодняшнего дня. Открывали выставку титулованные советские хоккеисты Алексей Касатонов и Владимир Мышкин.

Это событие приурочено к XXIV зимней Олимпиаде в Пекине и проходит на горном курорте «Роза Хутор», построенном специально к российской зимней Олимпиаде 2014 года компанией Владимира Потанина «Интеррос». Об этом сообщает сайт kuban.aif.ru.

Коллекция Владимира Потанина весьма обширна и представляет собой крупнейшее частное собрание. Коллекция насчитывает свыше ста уникальных экспонатов. В ней представлены подлинные медали, памятные знаки и медали и другая символика зимних Олимпийских игр прошлых лет.

В церемонии открытия приняли участие ректор Российского международного олимпийского университета Лев Белоусов, двукратный олимпийский чемпион и генеральный директор «Ночной хоккейной лиги» Алексей Касатонов и олимпийский чемпион, экс-вратарь сборной Владимир Мышкин.

«Выставка организована, чтобы дать толчок для молодого поколения, чтобы они почувствовали дух победителей, радость побед, медали, к которым надо стремиться. Думаю, это сработает», — отметил Касатонов.

На горном курорте во все дни Олимпиады-2022 будет организована трансляция главных событий, а для фанатов будет организован фестиваль «Роза Хутор Fan Fest».

Коллекция также представлена и в Китае. В Пекине организована ее фотовыставка.

Выставка будет работать почти два месяца. Посещение ее для всех бесплатно. Во время школьных каникул для детей запланированы бесплатные экскурсии. Экскурсионные автобусы с учащимися школ и вузов будут осуществлять рейсы на выставку три раза в неделю. Экскурсоводы расскажут детям историю зимних Игр с момента их старта в 1924 году до современных Олимпиад.

«Мы хотим, чтобы эту коллекцию видели дети, подростки, чтобы они почувствовали и заразились динамикой олимпийского духа и спортивных соревнований. Нам кажется, что от восхищения объектом до занятий спортом дистанция сокращается. И в этом мы видим социальную миссию коллекции», — отметил ректор РМОУ.

#Новости#Марина Колодкина#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48