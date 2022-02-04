На пожаре из-за разгерметизации баллона газа в СНТ под Уфой пострадал спасатель МЧС

В МЧС по Башкирии сообщили о том, что одним из пострадавших на пожаре в СНТ «Солнечная поляна» стал спасатель МЧС. Однако он прибыл не на вызов, а раньше коллег увидел горящие постройки по пути по его личным делам. Мужчина сразу же бросился на выручку гражданам. Он затушил одежду на мужчине и женщине снегом. Затем забежал в горящее строение и вытащил ещё одну женщину. Третья спасенная женщина была без сознания, но позже врачи привели пострадавшую в чувство.