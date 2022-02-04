В 2021 году Мурзагулов сделал заявление о том, что прекращает политическую карьеру и отказывается от всех должностей, которые он занимал на тот момент. Еще до ухода с политической арены он неоднократно участвовал в различных проектах музыкальной направленности, в том числе неоднозначных, подвергавшихся критике. Так, в 2020 году в сети интернет появился клип на песню Мурзагулова под названием «Я как Моргенштерн». В нем он сыграл роль чиновника, который идет в Дом правительства с чемоданами «для откатов и взяток». В клипе звучит нецензурная лексика, его автор назвал видео своеобразным ответом на нашумевшее интервью, которое рэп-исполнитель Моргенштерн дал журналисту Юрию Дудю. В этом интервью Моргенштерн был обвинен в наличии связей с башкирским властями, в том числе с Мурзагуловым.