До 2021 года возглавлял Общественную палату Республики Башкортостан, занимал пост председателя совета директоров футбольного клуба «Уфа».
Ростислав Мурзагулов занимает пост совета директоров государственного информационного агентства «Башинформ». Он автор двух книг, активный пользователь социальных сетей.
Мурзагулов Ростислав Рафкатович родился 24 мая 1978 года. Место рождения — город Кумертау Башкирской АССР. Учился в средней школе в селе Бахмут Куюргазинского района. В 1993 году одержал победу в конкурсе юных журналистов и выиграл поездку в лагерь «Артек», в котором, по его собственным словам, в 1995 году он начал работать в газете «Советская Башкирия», став самым молодым штатным сотрудником за всю историю издания.
В 2004 году Ростислав Мурзагулов окончил факультет журналистики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, позднее продолжил образование за границей — в период с 2013 по 2014 год учился в парижском Institut d'Études Politiques на курсе MPA. Учебу во Франции Мурзагулов сравнивает с эмиграцией. Институт политических исследований он выбрал по рейтингу: «между Кембриджем и Оксфордом». Учился Ростислав Мурзагулов, по его собственным словам, хорошо, однако с поиском работы были сложности: ему пришлось отправить несколько сотен резюме и в итоге получить должность в ООН, где его зарплата составляла 1,5 тыс. евро в месяц.
Мурзагулов Ростислав Рафкатович — кандидат наук. Он защитил диссертацию, представив работу, посвященную изучению схем взаимодействия коммуникационных элит с властью в период становления информационного общества.
В 1999 году Мурзагулов начал работу на посту ведущего новостных выпусков и в должности редактора на Первом канале, где проработал до 2003 года. Рассказывая о старте своей карьеры, он отмечал, что в те годы практиковалась система отбора по советскому принципу. Чтобы получить должность редактора, необходимо было обладать пониманием языка, абсолютным умением читать, писать. Всему этому, по словам Ростислава Мурзагулова, он обязан своей матери.
О карьере на ТВ Мурзагулов, по его собственному признанию, мечтал с детства. Однако, заняв пост редактора, «быстро заскучал» и заинтересовался PR, который в те годы активно и быстро развивался. В этот рынок ему удалось «влиться» и успешно стартовать.
В период с 2010 по 2011 год Мурзагулов Ростислав Рафкатович занимал пост заместителя главы администрации Башкирии, занимался внутренней политикой. С 2011 по 2013 год был заместителем руководителя предприятия «Курорты Северного Кавказа»: курировал вопросы связей с общественностью, занимался маркетингом.
С 2014 по 2015 год Ростислав Мурзагулов был экспертом ООН в сфере связей с общественностью. Проработав в Европе, он, по его словам, понял, что там «все так же, как и здесь: кумовство и бюрократия». Затем Ростислав Мурзагулов вернулся в Россию.
С декабря 2020 года Мурзагулов возглавлял Общественную палату Республики Башкортостан. Ровно через год ушел в отставку.
В числе карьерных достижений:
Ростислав Мурзагулов как PR-специалист консультировал Олимпийский комитет России, ряд российских партий, движений, политических деятелей и предпринимателей.
С 2007 по 2016 год Мурзагулов был членом партии «Единая Россия». Также он известен как консультант российского Олимпийского комитета, нескольких политических движений, партий, бизнесменов и общественных деятелей.
В 2015 году Мурзагулов занимал пост исполнительного директора Института развития избирательной системы РФ, в период с 2017 по 2018 год — пост главы администрации Красногорска. В 2019 году возглавил совет директоров государственного информационного агентства «Башинформ».
До декабря 2021 года Мурзагулов Ростислав Рафкатович занимал пост председателя попечительского совета футбольного клуба «Уфа». После ухода на этом посту его сменил Руслан Хабибов, глава министерства спорта Башкортостана. Кроме того, в 2021 году Ростислав Мурзагулов написал и презентовал книгу «2058», в которой раскрыл свой взгляд на цифровое будущее и его развитие.
По данным на 2017 год в декларации доход указан в размере 1 143 783,34 рублей. Кроме того, на тот момент имел автомобили «Lancia Thesis» и «Jaguar XJ». Далее, были задекларированы две квартиры в России площадью 115,6 и 48 кв. метра, в пользовании, помимо этого, находились жилой дом в Испании площадью 212 кв. метров, а также земельный участок (1402 кв. метров) и жилое строение (177,1 кв. метра) в России. В некоторых источниках можно найти упоминания о том, что в его собственности находится загородная резиденция в районе Павловского водохранилища.
По данным на 2019 год, заработная плата Мурзагулова, работавшего в структуре предприятия «Башинформ», составляла порядка 800 тыс. рублей в месяц.
Согласно декларации доходов за 2017 год, в пользовании 2 несовершеннолетних детей Мурзагулова — две квартиры в России площадью 115,6 и 48 кв. метра, жилой дом в Испании площадью 212 кв. метров, а также земельный участок (1402 кв. метров) и жилое строение (177,1 кв. метра) в России.
В 2020 году ФК «Уфа», председателем попечительского совета которого был Мурзагулов Ростислав Рафкатович, возглавил рейтинг самых прибыльных футбольных клубов России по версии портала Transfermarkt.ru. За пять сезонов на трансфере спортсменов клуб заработал более 26 млн евро. Комментируя эти достижения, Мурзагулов признавался, что испытывает гордость по поводу успехов ФК, и отмечал, что упоминание Башкирии и ее столицы в мировых средствах массовой информации обуславливает рост интереса к республике.
По воспоминаниям самого Мурзагулова, заниматься общественной деятельностью он начал еще в школе — на волне популярности тимуровцев среди детей СССР.
В декабре 2020 года Ростислав Мурзагулов возглавил Общественную палату Башкортостана — соответствующее назначение было сделано в рамках первого по счету заседания шестого созыва, по результатам голосования, прошедшего в открытом режиме.
В 2021 году Мурзагулов сделал заявление о том, что прекращает политическую карьеру и отказывается от всех должностей, которые он занимал на тот момент. Еще до ухода с политической арены он неоднократно участвовал в различных проектах музыкальной направленности, в том числе неоднозначных, подвергавшихся критике. Так, в 2020 году в сети интернет появился клип на песню Мурзагулова под названием «Я как Моргенштерн». В нем он сыграл роль чиновника, который идет в Дом правительства с чемоданами «для откатов и взяток». В клипе звучит нецензурная лексика, его автор назвал видео своеобразным ответом на нашумевшее интервью, которое рэп-исполнитель Моргенштерн дал журналисту Юрию Дудю. В этом интервью Моргенштерн был обвинен в наличии связей с башкирским властями, в том числе с Мурзагуловым.
Ростислав Мурзагулов активно ведет социальные сети, его высказывания вызывают неоднозначную реакцию, но неизменно живой и широкий отклик. В 2020 году перед событиями, которые разворачивались на Куштау, он открыто выступил с позицией против защитников шиханов, которых назвал «экстремистами» и «ваххабитами».
Ростислав Мурзагулов в разводе, от первого брака у него трое детей. Состоит в отношениях с Ульяной Тригубчак, бывшей айс-гёрл уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев».
Ростислав Мурзагулов активно ведет социальные сети, общаясь с подписчиками. У него есть действительные аккаунты во «Вконтакте», в Instagram, в Facebook, в «Одноклассниках».