Медицинская помощь на расстоянии вытянутой руки

Действительно, в сложившейся эпидемической ситуации потребность в телемедицинских услугах резко возросла и продолжает расти. И в обычных условиях у людей часто возникают ситуации, когда, например, нет времени на прием, неудобно добираться до клиники или вообще нет такой возможности, когда время приема по записи, в том числе к узким специалистам, попросту не подходит, когда требуется второе мнение по ранее установленному диагнозу или необходимо получить расшифровку анализов без повторного очного приема. А в условиях пандемии это усугубляется тем, что посещать медицинские учреждения без острой необходимости крайне не рекомендуется. Продукт СОГАЗа «Спроси врача» позволяет решить эти проблемы, приближая высококвалифицированную медицинскую помощь буквально на расстояние вытянутой руки.