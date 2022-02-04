Благотворительность — одно из основных направлений деятельности Каринэ Хабировой. Еще в годы жизни в Москве она помогала фонду «Подари жизнь» в качестве волонтера, на безвозмездной основе работала с подростками из детских домов. В частности, она организовывала для воспитанников детского дома поездку и экскурсию в УГНТУ, на кафедру дизайна и искусствоведения. По ее словам, поездка оказалось полезной для детей — они узнали много нового о профессии, о путях развития в ней. Каринэ Владимировна подчеркивает, что выпускники детских домов, выходя во взрослую жизнь, часто теряются в ней, и им необходимо помогать сориентироваться.