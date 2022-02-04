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Хабирова Каринэ Владимировна

4 февраля 15:10
Фото: фрагмент видео
Хабирова Каринэ Владимировна
Хабирова Каринэ Владимировна — супруга главы Башкирии Радия Хабирова, медик, общественный деятель. Занимается благотворительностью, активный пользователь социальных сетей.

Биография

Хабирова (Аветисян) Каринэ Владимировна родилась 9 декабря 1982 года. Место рождения — Майкоп, Республика Адыгея. В семье Каринэ Владимировны были армяне, белорусы, русские, грузины, евреи.

Каринэ Аветисян закончила лицей № 19 в Майкопе, затем поступила в Кубанский государственный медицинский университет. В 2006 году закончила вуз, получив специальность «Врач-ортодонт», продолжила образование в интернатуре, а затем в ординатуре, где проходила обучение на кафедре челюстно-лицевой хирургии ЦНИИСиЧЛХ.

В 2017 году в Москве Каринэ познакомилась с Радием Хабировым, который занимал пост главы администрации подмосковного Красногорска. Знакомство переросло в романтические отношения, спустя некоторое время пара поженилась, в семье родился первый сын. Семья вернулась в Уфу после назначения Радия Хабирова на пост главы Республики Башкортостан.

Карьера

После получения высшего образования Хабирова Каринэ Владимировна в течение года работала по специальности ортодонта. В 2007 году она присоединилась к Ассоциации ортодонтов России и продолжила работу, но уже в столичном Немецком имплантологическом центре.

В 2010 году она повысила свою профессиональную квалификацию, став специалистом в следующих направлениях:

  • электромиография;
  • лингвальная техника;
  • лечение зубов при помощи микроимплатнтов и брекетов.

В Немецком имплантологическом центре Каринэ Хабирова работала с применением инновационных технологий.

Личное состояние

Доходы и собственность Каринэ Хабировой как супруги главы Башкортостана подлежат декларации. По данным за 2020 год, ее активы — это две квартиры площадью 140 м² и 52 м². Ее задекларированный доход за 2020 год — 3,9 тыс. рублей, тогда как в 2019 году, в соответствии с декларацией, она заработала на 900 тыс. рублей больше.

Каринэ Хабирова заработала около 900 тысяч рублей за 2019 год
Фото: фрагмент видео

Супруг Каринэ Хабировой в 2020 году задекларировал доход в 6,2 млн рублей, а также собственность:

  • участок земли — 910 м²;
  • гараж — 18 м²;
  • жилой дом — 82 м².

Задекларированные активы супругов Хабировых находятся на территории Российской Федерации, где именно — неизвестно: информация об этом отсутствует.

В 2019 году в интернете появилась компрометирующая информация — статья, в которой перечислялись предметы гардероба Хабировой и их стоимость: авторы независимого расследования утверждают, что Каринэ Владимировна предпочитает люксовые бренды Loro Piana, Valentino, Dolce & Gabbana и другие.

Рейтинги

В 2019 году Каринэ Хабирова вошла в рейтинг самых влиятельных людей Республики Башкортостан и заняла в нем 12-е место из ста. Рейтинг был составлен по результатам исследования издания «Реальное время».

Общественная деятельность

Хабирова Каринэ Владимировна активно занимается общественной деятельностью. В ее ведении находится проект «Территория женского счастья», который реализуется на территории Башкортостана, в разных населенных пунктах республики. В рамках проекта проводятся лекции, посвященные вопросам материнства, воспитания детей, женского здоровья, предпринимательства, личностного роста. Поддержку проекту «Территория женского счастья» выразил верховный муфтий РФ Талгат Таджуддин.

Проект «Территория женского счастья»
Фото: фрагмент видео

В июне 2021 года Каринэ Хабирова приняла участие в флешмобе, целью которого был призыв вакцинироваться против коронавирусной инфекции. На своей странице в социальной сети она разместила свое фото и фразу «Спасая себя — спасаем других». Комментируя свое участие в этой акции, Каринэ Владимировна отметила, что и она сама, и вся ее семья привилась. Вместе с ней в акции приняли участие глава министерства земельных и имущественных отношений Башкортостана Наталья Полянская, руководитель Управления административными зданиями Айгюль Рыжакова, а также глава республиканского министерства промышленности, энергетики и инноваций Александр Шельдяев.

Благотворительность

Благотворительность — одно из основных направлений деятельности Каринэ Хабировой. Еще в годы жизни в Москве она помогала фонду «Подари жизнь» в качестве волонтера, на безвозмездной основе работала с подростками из детских домов. В частности, она организовывала для воспитанников детского дома поездку и экскурсию в УГНТУ, на кафедру дизайна и искусствоведения. По ее словам, поездка оказалось полезной для детей — они узнали много нового о профессии, о путях развития в ней. Каринэ Владимировна подчеркивает, что выпускники детских домов, выходя во взрослую жизнь, часто теряются в ней, и им необходимо помогать сориентироваться.

Каринэ Хабирова организовывала экскурсию в УГНТУ для воспитанников детского дома
Фото: фрагмент видео

В период пандемии коронавируса, весной 2020 года, Хабирова Каринэ Владимировна занималась волонтерской деятельностью — приобретала и доставляла лекарственные препараты, продукты питания семьям, оставшимся без работы и средств к существованию. Супруг Каринэ Владимировны вспоминает, как его жена переживала от того, что видела и слышала в такие дни.

В 2021 году Каринэ Владимировна Хабирова в день своего рождения обратилась к своим друзьям и знакомым с открытой просьбой не дарить ей на праздник подарков, и предложила вместо этого сделать пожертвование в пользу хосписа в столице Башкирии. По ее словам, все цветы, которые ей присылают в честь дня рождения, она отвозит в городские кризисные центры, госпитали, больницы. Денежные средства, которые ее знакомые собирались потратить на букеты цветов, она предложила переводить за счет хосписа, номер которого разместила на своей странице в социальной сети.

Семья

Хабирова Каринэ Владимировна состоит в браке с Радием Хабировым. У них два общих сына — Фарит, родившийся в 2017 году, и Тимер, родившийся в 2021 году. Известно, что до брака с Хабировым Каринэ Владимировна была замужем, о ее первом супруге информации нет. Сын от первого брака также воспитывается в семье Хабировых.

Хабирова Каринэ Владимировна в социальных сетях

Каринэ Хабирова — активный пользователь социальных сетей. Она ведет свои страницы в Instagram и во «Вконтакте».

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