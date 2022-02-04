Хабирова (Аветисян) Каринэ Владимировна родилась 9 декабря 1982 года. Место рождения — Майкоп, Республика Адыгея. В семье Каринэ Владимировны были армяне, белорусы, русские, грузины, евреи.
Каринэ Аветисян закончила лицей № 19 в Майкопе, затем поступила в Кубанский государственный медицинский университет. В 2006 году закончила вуз, получив специальность «Врач-ортодонт», продолжила образование в интернатуре, а затем в ординатуре, где проходила обучение на кафедре челюстно-лицевой хирургии ЦНИИСиЧЛХ.
В 2017 году в Москве Каринэ познакомилась с Радием Хабировым, который занимал пост главы администрации подмосковного Красногорска. Знакомство переросло в романтические отношения, спустя некоторое время пара поженилась, в семье родился первый сын. Семья вернулась в Уфу после назначения Радия Хабирова на пост главы Республики Башкортостан.
После получения высшего образования Хабирова Каринэ Владимировна в течение года работала по специальности ортодонта. В 2007 году она присоединилась к Ассоциации ортодонтов России и продолжила работу, но уже в столичном Немецком имплантологическом центре.
В 2010 году она повысила свою профессиональную квалификацию, став специалистом в следующих направлениях:
В Немецком имплантологическом центре Каринэ Хабирова работала с применением инновационных технологий.
Доходы и собственность Каринэ Хабировой как супруги главы Башкортостана подлежат декларации. По данным за 2020 год, ее активы — это две квартиры площадью 140 м² и 52 м². Ее задекларированный доход за 2020 год — 3,9 тыс. рублей, тогда как в 2019 году, в соответствии с декларацией, она заработала на 900 тыс. рублей больше.
Супруг Каринэ Хабировой в 2020 году задекларировал доход в 6,2 млн рублей, а также собственность:
Задекларированные активы супругов Хабировых находятся на территории Российской Федерации, где именно — неизвестно: информация об этом отсутствует.
В 2019 году в интернете появилась компрометирующая информация — статья, в которой перечислялись предметы гардероба Хабировой и их стоимость: авторы независимого расследования утверждают, что Каринэ Владимировна предпочитает люксовые бренды Loro Piana, Valentino, Dolce & Gabbana и другие.
В 2019 году Каринэ Хабирова вошла в рейтинг самых влиятельных людей Республики Башкортостан и заняла в нем 12-е место из ста. Рейтинг был составлен по результатам исследования издания «Реальное время».
Хабирова Каринэ Владимировна активно занимается общественной деятельностью. В ее ведении находится проект «Территория женского счастья», который реализуется на территории Башкортостана, в разных населенных пунктах республики. В рамках проекта проводятся лекции, посвященные вопросам материнства, воспитания детей, женского здоровья, предпринимательства, личностного роста. Поддержку проекту «Территория женского счастья» выразил верховный муфтий РФ Талгат Таджуддин.
В июне 2021 года Каринэ Хабирова приняла участие в флешмобе, целью которого был призыв вакцинироваться против коронавирусной инфекции. На своей странице в социальной сети она разместила свое фото и фразу «Спасая себя — спасаем других». Комментируя свое участие в этой акции, Каринэ Владимировна отметила, что и она сама, и вся ее семья привилась. Вместе с ней в акции приняли участие глава министерства земельных и имущественных отношений Башкортостана Наталья Полянская, руководитель Управления административными зданиями Айгюль Рыжакова, а также глава республиканского министерства промышленности, энергетики и инноваций Александр Шельдяев.
Благотворительность — одно из основных направлений деятельности Каринэ Хабировой. Еще в годы жизни в Москве она помогала фонду «Подари жизнь» в качестве волонтера, на безвозмездной основе работала с подростками из детских домов. В частности, она организовывала для воспитанников детского дома поездку и экскурсию в УГНТУ, на кафедру дизайна и искусствоведения. По ее словам, поездка оказалось полезной для детей — они узнали много нового о профессии, о путях развития в ней. Каринэ Владимировна подчеркивает, что выпускники детских домов, выходя во взрослую жизнь, часто теряются в ней, и им необходимо помогать сориентироваться.
В период пандемии коронавируса, весной 2020 года, Хабирова Каринэ Владимировна занималась волонтерской деятельностью — приобретала и доставляла лекарственные препараты, продукты питания семьям, оставшимся без работы и средств к существованию. Супруг Каринэ Владимировны вспоминает, как его жена переживала от того, что видела и слышала в такие дни.
В 2021 году Каринэ Владимировна Хабирова в день своего рождения обратилась к своим друзьям и знакомым с открытой просьбой не дарить ей на праздник подарков, и предложила вместо этого сделать пожертвование в пользу хосписа в столице Башкирии. По ее словам, все цветы, которые ей присылают в честь дня рождения, она отвозит в городские кризисные центры, госпитали, больницы. Денежные средства, которые ее знакомые собирались потратить на букеты цветов, она предложила переводить за счет хосписа, номер которого разместила на своей странице в социальной сети.
Хабирова Каринэ Владимировна состоит в браке с Радием Хабировым. У них два общих сына — Фарит, родившийся в 2017 году, и Тимер, родившийся в 2021 году. Известно, что до брака с Хабировым Каринэ Владимировна была замужем, о ее первом супруге информации нет. Сын от первого брака также воспитывается в семье Хабировых.
Каринэ Хабирова — активный пользователь социальных сетей. Она ведет свои страницы в Instagram и во «Вконтакте».