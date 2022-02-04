В период с 2017 по 2018 годы работал в должности руководителя администрации подмосковного Красногорска, с 2009 по 2016 год — в должности заместителя главы Управления администрации Президента РФ по внутренней политике.
Радий Хабиров родился в 1964 году, в Башкирской АССР, в деревне Сайраново, расположенной в Ишимбайском районе. Родители — работники образования. Всего в семье было трое детей. Отец будущего политического деятеля, Фарит Бариевич, работал директором местной школы, в которой учился и сам Радий Хабиров. По воспоминаниям жителей села, благодаря Фариту Бариевичу в населенном пункте появилось новое здание школы — долгое время детям приходилось учиться в ветхом деревянном доме.
В школе Радий Хабиров учился хорошо, занимался спортом — борьбой. Как вспоминают его одноклассники и учителя, с детства он демонстрировал острое чувство справедливости, твердость характера и был явным лидером. После получения школьного аттестата, в 1981 году, он устроился на местный завод транспортного машиностроения как ученик, где проработал год до призыва в армию. В 1984 году Хабиров закончил служить, и, вернувшись домой, поступил в Башкирский государственный университет на юридический факультет. Во время учебы был командиром студенческого отряда «Дружба».
После получения диплома остался работать в университете:
В 2002 году Радий Хабиров вступил в должность и. о. директора Института права БГУ, на которой проработал до 2003 года.
В 2003 году Хабиров принял решение уйти с ректорской работы и заняться политикой. Он поступил на службу в Администрацию президента Башкирии — его пост в те годы занимал Муртаза Рахимов, который пришел на смену Ильдару Гимаеву.
В 2008 году Хабиров ушел из аппарата президента. Его уход был скандальным –будущего главу Башкирии обвинили в сокрытии доходов и даже завели уголовное дело. В это же время у него был политический конфликт с Раилем Сарбаевым.
Далее карьера Хабирова развивалась следующим образом:
В период работы на посту главы Красногорска заместителем Хабирова был его земляк — башкирский политтхенолог и общественный деятель Ростислав Мурзагулов. Он курировал вопросы, связанные с предпринимательством, инвестициями, имел статус советника в сфере связей с общественностью.
В октябре 2018 года Хабирова назначили на должность врио главы Башкирии. Его кандидатуру выдвинули на выборы главы республики в 2019 году. По результатам выборов в первом туре он победил — в его пользу отдали свои голоса 82% избирателей. Хабиров он на пост на срок до 2024 года.
В 2020 году Хабиров был членом президиума Госсовета РФ.
В декларации о доходах за 2020 год Радий Хабиров указал следующую информацию:
Жена главы Башкирии, Каринэ Хабирова, в 2020 году, в соответствии с декларацией о доходах, заработала 3,8 тыс. рублей. В ее собственности — две квартиры, общая площадь которых составляет 190 м².
В распоряжении главы Башкирии и его семьи есть служебная квартира метражом в 80 м² и дача, площадь которой составляет 450 м². В 2019 году в пользовании семьи чиновника была дача более внушительной площади — 558 м².
В 2021 году Радий Хабиров был включен в рейтинг медийных глав регионов РФ по версии АНО «Диалог». В этом рейтинге он занял четвертое место, уступив глава Удмуртии, Белгородского региона и Мурманской области. Рейтинг сформирован на основе анализа качества присутствия чиновников в социальных сетях — их активности, контент, количество реакций пользователей. В АНО «Диалог» отметили, что страницы главы Башкирии можно назвать образцовыми для руководителей вне зависимости от их уровня.
Также по результатам 2021 года Хабиров включен в Национальный рейтинг губернаторов по версии ЦИК «Рейтинг». Глава Башкирии занимает 17-ю позицию в так называемой «высшей лиге». Составители рейтинга отмечают, что Хабиров, несмотря на сложную обстановку в регионе, удержал позиции и пользовался поддержкой со стороны федерального центра. В частности, в республике успешно завершилась избирательная кампания, также Башкирию посетил президент России Владимир Путин, прибывший на открытие нового завода. При Хабирове республика заняла пятую строчку в рейтинге регионов, наиболее привлекательных для инвесторов.
Радий Хабиров еще со студенческой скамьи ведет активную общественную деятельность:
В 2019 году вошел в состав Наблюдательного совета Федерации волейбола РФ. Кроме того, Хабиров имеет звание КМС по греко-римской и классической борьбе.
Радий Хабиров принимает участие в благотворительных проектах и акциях. В 2019 году он поддерживал сбор средств на строительство хосписа в столице Башкирии.
В конце 2021 года глава республики принял участие в акции «Елка желаний», сняв с новогоднего дерева четыре игрушки с пожеланиями башкирских детей, которые исполнил.
В числе наград Радия Хабирова:
В 2021 году глава Башкирии был награжден Орденом Александра Невского.
Радий Хабиров женат на Каринэ Хабировой (Аветисян), вместе с которой воспитывает двух общих детей — сыновей Фарита (родился в 2017 году) и Тимера (родился в 2021 году), и сына супруги от первого брака.
Для Хабирова это второй брак. В 1987 году он женился на Ларисе Лукьяновой. В браке родились две дочери — Светлана (1989 год, в настоящее время живет в Австрии) и Маргарита (1998 год, живет в Англии). В 2013 году супруги развелись.
Отец главы республики — Фарит Бариевич Хабиров, обладатель званий Заслуженного учителя Башкирии и заслуженного учителя профтехобразования РСФСР. В 1991 году получил премию Луначарского. Умер в 2003 году. Мать — Разия Исхаковна Хабирова, педагог, награждена орденом «Знак Почета» и грамотной Президиума ВС Башкирии в 1983 году. Братья главы республики — Ришат и Рамиль Хабировы.
Глава Башкирии пользуется социальными сетями, у него есть свои страницы во «Вконтакте», в «Одноклассниках», в Facebook, а также в «Инстаграме».