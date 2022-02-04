В школе Радий Хабиров учился хорошо, занимался спортом — борьбой. Как вспоминают его одноклассники и учителя, с детства он демонстрировал острое чувство справедливости, твердость характера и был явным лидером. После получения школьного аттестата, в 1981 году, он устроился на местный завод транспортного машиностроения как ученик, где проработал год до призыва в армию. В 1984 году Хабиров закончил служить, и, вернувшись домой, поступил в Башкирский государственный университет на юридический факультет. Во время учебы был командиром студенческого отряда «Дружба».