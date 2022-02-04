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Хабиров Радий Фаритович

4 февраля 15:22
Фото: фрагмент видео
Хабиров Радий Фаритович
Радий Фаритович Хабиров — глава Республики Башкортостан, государственный деятель. С 2019 года занимает пост секретаря республиканского отделения политической партии «Единая Россия».

В период с 2017 по 2018 годы работал в должности руководителя администрации подмосковного Красногорска, с 2009 по 2016 год — в должности заместителя главы Управления администрации Президента РФ по внутренней политике.

Биография

Радий Хабиров родился в 1964 году, в Башкирской АССР, в деревне Сайраново, расположенной в Ишимбайском районе. Родители — работники образования. Всего в семье было трое детей. Отец будущего политического деятеля, Фарит Бариевич, работал директором местной школы, в которой учился и сам Радий Хабиров. По воспоминаниям жителей села, благодаря Фариту Бариевичу в населенном пункте появилось новое здание школы — долгое время детям приходилось учиться в ветхом деревянном доме.

В школе Радий Хабиров учился хорошо, занимался спортом — борьбой. Как вспоминают его одноклассники и учителя, с детства он демонстрировал острое чувство справедливости, твердость характера и был явным лидером. После получения школьного аттестата, в 1981 году, он устроился на местный завод транспортного машиностроения как ученик, где проработал год до призыва в армию. В 1984 году Хабиров закончил служить, и, вернувшись домой, поступил в Башкирский государственный университет на юридический факультет. Во время учебы был командиром студенческого отряда «Дружба».

Хабиров окончил Башкирский государственный университет
Фото: фрагмент видео

После получения диплома остался работать в университете:

  • с 1989 по 1992 год — работал в должности ассистента на университетской кафедре гос.права и советского строительства, руководил профсоюзным студенческим комитетом;
  • с 1992 по 1994 год — учился в магистратуре в Турции, в Анкаре, на базе Университета Билькент;
  • с 1994 по 1998 год — работал старшим преподавателем факультета. Защитил диссертацию с работой, посвященной вопросам развития и становления права в России, получил степень кандидата юридических наук;
  • с 1998 по 2022 год — занимал должность заместителя декана юридического факультета университета.

В 2002 году Радий Хабиров вступил в должность и. о. директора Института права БГУ, на которой проработал до 2003 года.

Карьера

В 2003 году Хабиров принял решение уйти с ректорской работы и заняться политикой. Он поступил на службу в Администрацию президента Башкирии — его пост в те годы занимал Муртаза Рахимов, который пришел на смену Ильдару Гимаеву.

В 2008 году Хабиров ушел из аппарата президента. Его уход был скандальным –будущего главу Башкирии обвинили в сокрытии доходов и даже завели уголовное дело. В это же время у него был политический конфликт с Раилем Сарбаевым.

Далее карьера Хабирова развивалась следующим образом:

  • 2008 год — глава Департамента по взаимодействию с Федеральным Собранием РФ и партиями Управления АП РФ по внутренней политике;
  • с 2009 по 2016 годы — заместитель главы Управления Президента РФ по внутренней политике. В этот период его руководителями были О. Морозов, О. Говорун, Т. Воронова и К. Костин. Хабиров отвечал за вопросы взаимодействия АП РФ с российским парламентом. В 2016 году, после завершения парламентских выборов, он оставил пост;
  • 2017 год — врио главы администрации подмосковного Красногорска;
  • с 2017 по 2018 годы — руководитель администрации Красногорска.
С 2017 по 2018 год Хабиров был руководителем администрации Крсногорска
Фото: фрагмент видео

В период работы на посту главы Красногорска заместителем Хабирова был его земляк — башкирский политтхенолог и общественный деятель Ростислав Мурзагулов. Он курировал вопросы, связанные с предпринимательством, инвестициями, имел статус советника в сфере связей с общественностью.

В октябре 2018 года Хабирова назначили на должность врио главы Башкирии. Его кандидатуру выдвинули на выборы главы республики в 2019 году. По результатам выборов в первом туре он победил — в его пользу отдали свои голоса 82% избирателей. Хабиров он на пост на срок до 2024 года.

В 2020 году Хабиров был членом президиума Госсовета РФ.

Личное состояние

В декларации о доходах за 2020 год Радий Хабиров указал следующую информацию:

  • годовой доход — 6,3 млн рублей. Для сравнения, в 2019 году по декларации он заработал на 800 тыс. рублей меньше;
  • участок земли в собственности — 912 м²;
  • дом в собственности — 83 м²;
  • гараж в собственности — 19 м².

Жена главы Башкирии, Каринэ Хабирова, в 2020 году, в соответствии с декларацией о доходах, заработала 3,8 тыс. рублей. В ее собственности — две квартиры, общая площадь которых составляет 190 м².

В собственности Хабирова - 2 квартиры
Фото: pxhere.com

В распоряжении главы Башкирии и его семьи есть служебная квартира метражом в 80 м² и дача, площадь которой составляет 450 м². В 2019 году в пользовании семьи чиновника была дача более внушительной площади — 558 м².

Рейтинги

В 2021 году Радий Хабиров был включен в рейтинг медийных глав регионов РФ по версии АНО «Диалог». В этом рейтинге он занял четвертое место, уступив глава Удмуртии, Белгородского региона и Мурманской области. Рейтинг сформирован на основе анализа качества присутствия чиновников в социальных сетях — их активности, контент, количество реакций пользователей. В АНО «Диалог» отметили, что страницы главы Башкирии можно назвать образцовыми для руководителей вне зависимости от их уровня.

Также по результатам 2021 года Хабиров включен в Национальный рейтинг губернаторов по версии ЦИК «Рейтинг». Глава Башкирии занимает 17-ю позицию в так называемой «высшей лиге». Составители рейтинга отмечают, что Хабиров, несмотря на сложную обстановку в регионе, удержал позиции и пользовался поддержкой со стороны федерального центра. В частности, в республике успешно завершилась избирательная кампания, также Башкирию посетил президент России Владимир Путин, прибывший на открытие нового завода. При Хабирове республика заняла пятую строчку в рейтинге регионов, наиболее привлекательных для инвесторов.

Общественная деятельность

Радий Хабиров еще со студенческой скамьи ведет активную общественную деятельность:

  • с 1989 по 1990 год — руководитель Лиги студпрофсоюзов Башкирии;
  • с 2007 по 2008 годы — руководитель местного отделения Ассоциации юристов РФ4
  • с 2017 по 2018 год — руководитель красногорского спортклуба «Зоркий».
Хабиров руководил красногорским клубом "Зоркий"
Фото: фрагмент видео

В 2019 году вошел в состав Наблюдательного совета Федерации волейбола РФ. Кроме того, Хабиров имеет звание КМС по греко-римской и классической борьбе.

Благотворительность

Радий Хабиров принимает участие в благотворительных проектах и акциях. В 2019 году он поддерживал сбор средств на строительство хосписа в столице Башкирии.

В конце 2021 года глава республики принял участие в акции «Елка желаний», сняв с новогоднего дерева четыре игрушки с пожеланиями башкирских детей, которые исполнил.

Награды

В числе наград Радия Хабирова:

  • 2008 год — Заслуженный юрист РБ;
  • 2014 год — Почетная грамота президента РФ (за успехи и вклад в развитие государства);
  • 2015 год — Орден Республики Крым «За верность долгу».

В 2021 году глава Башкирии был награжден Орденом Александра Невского.

Семья

Радий Хабиров женат на Каринэ Хабировой (Аветисян), вместе с которой воспитывает двух общих детей — сыновей Фарита (родился в 2017 году) и Тимера (родился в 2021 году), и сына супруги от первого брака.

Для Хабирова это второй брак. В 1987 году он женился на Ларисе Лукьяновой. В браке родились две дочери — Светлана (1989 год, в настоящее время живет в Австрии) и Маргарита (1998 год, живет в Англии). В 2013 году супруги развелись.

Отец главы республики — Фарит Бариевич Хабиров, обладатель званий Заслуженного учителя Башкирии и заслуженного учителя профтехобразования РСФСР. В 1991 году получил премию Луначарского. Умер в 2003 году. Мать — Разия Исхаковна Хабирова, педагог, награждена орденом «Знак Почета» и грамотной Президиума ВС Башкирии в 1983 году. Братья главы республики — Ришат и Рамиль Хабировы.

Радий Хабиров в социальных сетях

Глава Башкирии пользуется социальными сетями, у него есть свои страницы во «Вконтакте», в «Одноклассниках», в Facebook, а также в «Инстаграме».

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