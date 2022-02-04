Глава госкомитета Башкирии по тарифам стала сборщиком огурцов в совхозе

Министр труда, семьи и защиты РБ Ленара Иванова отметила, что в акции был сделан упор именно на рабочие профессии, которые сейчас, по ее мнению, востребованы на рынке труда. Известно, что чиновники уже ранее примеряли на себя такие профессии, как: штукатур, фрезеровщик, пекарь, дояр. В дальнейшем им предстоит побывать врачами, инженерами, каменщиками, билетными кассирами.