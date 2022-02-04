ГИБДД Башкирии предупредило жителей республики об очередных рейдах на дорогах

По информации пресс-службы ГИБДД Башкирии проведение подобных рейдовых мероприятий на дорогах республики уже продемонстрировало положительный эффект. В ГИБДД считают, что подобная профилактика благоприятно сказывается как на дорожной обстановке в целом, так и на количестве нарушителей, которые выезжают на дороги, тем самым подвергая опасности не только себя, но и окружающих.