Экономист прокомментировал информацию о росте цен на нефть марки WTI

В дальнейшем жа, по его словам, ситуация начнет стабилизироваться — если, разумеется, ОПЕК компенсирует недостаток своей добычи и одновременно с этим увеличат объемы другие производители. Тогда примерно к середине года может образоваться профицит — когда предложение перекрывает спрос. В заключение эксперт сообщил, что сейчас в течение некоторого времени цены на нефть будут варьироваться в пределах 75-85, максимум — 90 долларов. А в дальнейшем, по его словам, все будет зависеть от достижения баланса между спросом и предложением.