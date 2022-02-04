Чернышенко: Олимпийские игры являются триумфом спортивного мастерства и силы духа

Дмитрий Чернышенко назвал Олимпийские игры триумфом спортивного мастерства и силы духа. Игры являются пропагандой ценностей справедливого соперничества и единства всех людей на планете. В Пекин прибудут порядка 4 000 атлетов из более 90 государств мира. Российская делегация благодарна коллегам из Китая и Международного олимпийского комитета за профессиональную подготовку к состязаниям. Во время эпидемии коронавируса это очень важно. Проделана огромная работа для обеспечения комфортных и безопасных условий для всех участников и гостей события.