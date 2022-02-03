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Жительницу Башкирии приговорили к обязательным работам за забытого на морозе ребенка

3 февраля 12:58
Фото: пресс-служба СК Башкирии
О том, что за оставлении в опасности 55-летней женщиной чужого 11-месячного ребенка суд приговорил ее к 260 часам обязательных работ сообщили в СК Башкирии 3 февраля.

Стало известно чем кончилось прошлогоднее происшествие с 11-месячным ребенком в иглинском районе Башкирии. Сегодня стало известно о том, что суд приговорил родственницу ребенка к 260 часам обязательных работ, судили женщину по 125 статье УК РФ “оставление в опасности”. Свою вину в совершенном преступлении она признала.

Mkset сообщал о том, что 3 декабря 2021 года тогда еще 54-летнюю женщину мама малыша попросила присмотреть за её ребенком. Известно, что нерадивой няне малыш приходился племянником. Однако женщина к обязанности возложенной на нее отнеслась весьма халатно. Выяснилось, что уход и присмотр за ребенком, которому не исполнилось и года, женщина решила скрасить возлиянием алкогольных напитков.

После того как женщина скрасила пребывание с ребенком горячительными напитками она уронила ребенка в снег из окна на первом этаже жилого дома, после чего благополучно уснула. Неизвестно, по каким причинам родственница не бросилась на выручку своему малолетнему родственнику, а предпочла спасению ребенка погружение в объятия Морфея. 7 декабря в Иглинском районе Башкирии возбудили уголовное дело в отношении 54-летней женщины.

Не лишним будет заметить и то, что выпавшему из окна на снег ребенку повезло и при температуре -1 градусов он провел на снегу около 20 минут. После чего его обнаружила его мать, которая ненадолго отлучилась по делам. Тогда малыш получил переохлаждение средней степени тяжести.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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