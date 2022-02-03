Жительницу Башкирии приговорили к обязательным работам за забытого на морозе ребенка

Mkset сообщал о том, что 3 декабря 2021 года тогда еще 54-летнюю женщину мама малыша попросила присмотреть за её ребенком. Известно, что нерадивой няне малыш приходился племянником. Однако женщина к обязанности возложенной на нее отнеслась весьма халатно. Выяснилось, что уход и присмотр за ребенком, которому не исполнилось и года, женщина решила скрасить возлиянием алкогольных напитков.