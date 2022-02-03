Замминистра здравоохранения Башкирии заявил, что привиться успеют «только разумные»

На вопрос о том, когда в Башкирию прибудет очередная партия вакцины для подростков Засядкин сообщил, что пока таких данных нет, однако уточнил, что регион готов принять любое количество доз. Напомним, в Башкирию уже было завезено более 2,8 тысяч доз вакцины для подростков.