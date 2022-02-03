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Posted 3 февраля 2022, 09:47

Published 3 февраля 2022, 09:47

Modified 17 октября 2022, 22:07

Updated 17 октября 2022, 22:07

В Башкирии установлен новый антирекорд – COVID-19 за сутки заразились 1492 человека

В Башкирии установлен новый антирекорд – COVID-19 за сутки заразились 1492 человека

3 февраля 2022, 09:47
Фото: 1MI.
Свежая статистика по коронавирусу в Башкирии с новыми рекордами по заболеваемости граждан была опубликована 3 февраля на сайте стопкоронавирус.рф.

В Башкирии продолжают фиксировать существенный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. По данным на 3 февраля в регионе было зарегистрировано 1492 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией против 1205 случаев по данным на 2 февраля. Всего по данным на сегодняшний день в Башкирии зарегистрировали 135 757 случаев заболевания.

Количество госпитализаций, которое несколько снизилось 2 февраля и составило 299 вновь выросло. По данным на 3 февраля госпитализировано за сутки было 366 пациентов.

Выздровели от коронавируса в Башкирии за минувшие сутки тоже немало пациентов, 609 человек. Против 513 выздовевших по данным на 2 февраля. Однако учитывая колоссальный рост количества заболевших количество выздоровлений все же несколько отстает от темпа заданного количеством заражений.

Количество умерших от коронавируса в республике со вчерашнего дня замерло на отметке в 18 человеческих смертей в сутки. Остается только надеяться на то, что данный показатель пойдет на спад.

На фоне взрывного роста заболеваемости перед жителями всей Башкирии встало немало острых вопросов об оказании, а точнее о неоказании им помощи. Так, из-за большого наплыва болеющих проблемой стало вызвать врача на дом или же сдать ПЦР-тест и в установленные сроки получить его результат. Журналист Mkset выяснил куда жители республики могут обращаться с требованием решить их ту или иную проблему. Среди озвученных в материале вопросов читатель может узнать о том, куда обращаться и на кого жаловаться в случае если врач неотложки не пришел на вызов или же если результат ПЦР-теста потерялся.

Напомним и о том, что сегодня, 3 февраля на брифинге в мэрии Уфы обсуждались вопросы связанные с вакцинацией детей в возрасте от 12 до 17 лет. Выяснилось, что планки коллективного иммунитета для детей в Башкирии пока нет, а также и то, что "привиться успеют только разумные".

#Ирина Деревянчук#Общество#Новости
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