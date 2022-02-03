В Башкирии установлен новый антирекорд – COVID-19 за сутки заразились 1492 человека

На фоне взрывного роста заболеваемости перед жителями всей Башкирии встало немало острых вопросов об оказании, а точнее о неоказании им помощи. Так, из-за большого наплыва болеющих проблемой стало вызвать врача на дом или же сдать ПЦР-тест и в установленные сроки получить его результат. Журналист Mkset выяснил куда жители республики могут обращаться с требованием решить их ту или иную проблему. Среди озвученных в материале вопросов читатель может узнать о том, куда обращаться и на кого жаловаться в случае если врач неотложки не пришел на вызов или же если результат ПЦР-теста потерялся.