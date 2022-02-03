В Башкирии очередной прорыв труб оставил без воды более 7 тысяч человек и местную ЦРБ

Для того, чтобы слить воду и провести ремонт в населенном пункте отключили подачу воды сразу в 2,5 тысячах жилых домов. В 2497 домах, которые останутся без водоснабжения, проживают более 7 тысяч человек, 2782 из них несовершеннолетние дети.