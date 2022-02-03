mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Башкирии на дистанционное обучение перевели студентов БГПУ, БашГУ и БГАУ

3 февраля 15:18
Фото: 1MI
Приказ о переводе студентов педагогического вуза на дистант сегодня 3 февраля подписал его ректор, БГАУ перешел на дистант с 1 февраля, а БГУ идет на дистант с 7 числа.

Из-за эпидемиологической ситуации в регионе и резко возросшей заболеваемости коронавирусом в Башкирии дистанционное обучение начали заблаговременно вводить в вузах. Один из перечисленных вузов, Башкирский государственный аграрный университет перевел своих студентов на дистанционку на период с 1 по 12 февраля.

С 3 февраля обучаться в дистанционной форме будут обучаться и студенты башкирского государственного педагогического университета имени Акмуллы. Приказ о переводе обучающихся на дистанционку подписал ректор БГПУ Салават Сагитов.

Студенты БашГУ еще не перешли на дистанционное обучение, но сделают это уже в начале следующей недели, в понедельник 7 февраля. На сайте вуза сказано, что дистант для студентов БашГУ продлится не так уж и долго, до 13 февраля.

В это же время студентам БГПУ обучаться из дома предстоит до 23 февраля.

Напомним и о том, что в Уфе школам разрешили принимать решение о дистанте при 20% больных COVID-19 детей.Об этом рассказали на брифинге по вакцинации подростков в мэрии Уфы 3 февраля.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48