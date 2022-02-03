В Башкирии на 2022 год увеличили МРОТ на 356 рублей

В декабре прошлого года отмечалось, что с начала 2022 года минимальная оплата труда вырастет с 14 710 рублей до 15 973. Все дело в том, что региональный коэффициент Башкирии умножает сумму на 1.15, что в итоге дает новую минимальную оплату в размере 15973,5 рубля.