В Башкирии Минфин предложил досрочно снять мораторий на индексацию зарплат чиновников

Мораторий на индексацию заработных плат чиновникам в Башкирии введи в конце 2020 года по причине того, что бюджет Башкирии понес весьма существенные расходы на борьбу с пандемией коронавируса. Однако уже в начале 2022 года, за 7 месяцев до окончания действия моратория, его предлагают снять, а значит проиндексировать, то есть увеличить зарплаты чиновникам с учетом индекса потребительских цен.