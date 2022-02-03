в Башкирии глава села, где собаки загрызли 4-летнего ребенка, пойдет под суд

В этом году, 28 января, стая бродячих собак попыталась напасть на 10-летнего мальчика. Кадры с камер видеонаблюдения, на которых ребенок убегает от безнадзорных животных, появились в сети. Трагедии удалось избежать только благодаря тому, что рядом оказался дворник с лопатой, который смог отогнать агрессивную стаю от ребенка. После случая компания по отлову животных, с которой у мэрии заключен контракт, начала активно отлавливать собак на улицах города.