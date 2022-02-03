В Башкирии бывший сотрудник УФСИН грозился изнасиловать сослуживцев

Ранее мы писали о том, что в новом фильме Юрия Дудя житель Башкирии рассказал о пытках в полиции. Как рассказал мужчина, сотрудники правоохранительных органов «выбивали» из него показания пытками и избиениями и угрожали изнасилованием резиновой дубинкой. Известно, что уголовное дело против пыток до сих пор не было возбуждено. При этом в полиции сам факт неправомерных действий со стороны сотрудников отрицают, ссылаясь на то, что мужчина при задержании оказывал сопротивление.