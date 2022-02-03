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В Башкирии бывший сотрудник УФСИН грозился изнасиловать сослуживцев

3 февраля 04:29
Фото: соцсети
В пресс-службе УФСИНа заявили, что мужчина не работает в ведомстве и был уволен по собственному желанию 27 января 2022 года.

В Telegram-каналах начал распространяться видеоролик, на которым мужчина в нетрезвом состоянии, представившись замначальником регионального оперативного отдела ИК-7, грозился изнасиловать сослуживцев. При этом мужчина был в форме сотрудника УФСИН. Об этом сообщает агентство «Башинформ».

Как сообщается в различных телеграм-каналах, мужчина якобы причастен к большому количеству операций против заключенных.

Агентство «Башинформ» также уточняет, что в пресс-службе УФСИН РФ по РБ заявили о том, что данный сотрудник в ведомстве не работает с 27 января 2022 года, он был уволен с 27 января 2022 года.

Ранее мы писали о том, что в новом фильме Юрия Дудя житель Башкирии рассказал о пытках в полиции. Как рассказал мужчина, сотрудники правоохранительных органов «выбивали» из него показания пытками и избиениями и угрожали изнасилованием резиновой дубинкой. Известно, что уголовное дело против пыток до сих пор не было возбуждено. При этом в полиции сам факт неправомерных действий со стороны сотрудников отрицают, ссылаясь на то, что мужчина при задержании оказывал сопротивление.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
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