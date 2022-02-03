У жительницы Башкирии в пазухе носа нашли и удалили часть мигрировавшего отломка зуба

Большими проблемами и даже жуткой трагедией могла бы обернуться для 56-летней жительницы Нефтекамска задержка с обращением к медикам. Однако женщина с жалобами на постоянные головные боли и боли в глазах, а также на заложенность носа и выделения из него своевременно обратилась в городскую больницу Нефтекамска, где ей помогли избавиться от зуба в носу.
Медики сделали пациентке снимок на томографе и обнаружили в ее носовой пазухе нечто диаметром в половину сантиметра. Как выяснилось предметом оказался отломок от зуба, который пророс в верхнечелюстную пазуху. Отломок зуба был расположен чрезвычайно опасно, от основания свода черепа кусок зуба отделяло чуть менее сантиметра – 8-9 миллиметров, а от глазницы его и вовсе отделяло всего четыре миллиметра.
Если бы 56-летняя пациентка не поспешила в больницу за медицинской помощью, не исключено, что у нее могли бы развиться высокие риски гнойного инфицирования глазницы и даже внутричерепные осложнения.
Но к счастью женщина своевременно обратилась к врачам Нефтекамской горбольницы, где ей и провели плановую операцию по удалению инородного предмета. Провел операцию врач-отоларинголог Нефтекамской больницы Азамат Багаутдинов. Врач провел ее с применением эндоскопической техники, через нос освободил доступ к инородному предмету, удалив полипы и conha bullosa – буллу носовой раковины, которую характеризуют смещением ячеек решетчатой кости. Следом Багаутдиновым была проведена синусотомия верхнечелюстной пазухи с эвакуацией гноя и передняя этмоидотомия, после чего осколок зуба благополучно извлекли, а пациентку выписали на амбулаторное лечение.
Почти год назад, в феврале 2021 года в Уфе медики впервые провели операцию с участием робота-ассистента. Причем операция, в которой принимал участие робот проводилась ребенку, 14-летнему мальчику с гидронефрозом. Уникальная операция тогда состоялась в Республиканской детской клинической больнице, где ее провели врачи РДКБ, совместно с медиками БГМУ под руководством ректора университета Валентина Павлова.
В минздраве Башкирии тогда сообщили, что участие роботизированной техники в операциях это прорыв в области медицины, так как оно позволяет экономить время и повышает точность вмешательства.
Также в Башкирии не так давно врачи прооперировали женщину, которая более 20 лет не посещала врача-гинеколога. У нее была обнаружена опухоль весом в 5 килограмм. Это оказалась атипичная миомы матки, которая к тому же была осложнена прорастанием в подвздошную вену, которую врачи смогли удалить в ходе операции, которая длилась два часа. 49-летняя женщина перенесла операцию по удалению гигантского образования успешно и была выписана из клиники БГМУ в удовлетворительном состоянии.