Центробанк выдал Atomyze первую лицензию на управление цифровыми финансовыми активами

Теперь благодаря новому статусу Atomyze получила возможность выпускать цифровые финансовые активы (ЦФА) на собственной блокчейн-платформе и проводить операции по обмену ЦФА без постороннего участия.
Как сообщает newizv.ru, такому положению дел предшествовала долгая и кропотливая работа Центробанка РФ с законодателями. Также в создании нового закона участвовал владелец «Интерроса» Владимир Потанин.
Предприниматель отметил, что благодаря запуску «Атомайз» удалось открыть новое направление не только в бизнес-деятельности инвесткомпании, но и в отечественной экономике в целом.
Президент «Интерроса» подчеркивает, что принятие нового закона о цифровых финансовых активах наряду с грамотными действиями регулятора создадут основные предпосылки для того, чтобы обеспечить России цифровое лидерство на мировой арене.
Теперь Atomyze получила право выпускать ЦФА и обменивать их на российские рубли, хранить цифровые активы, составлять список держателей ЦФА и способствовать работе их дистанционных каналов обслуживания.
Токены отличаются от криптовалюты тем, что это точный оцифрованный аналог определенных товаров и услуг. Оцифровка помогает более продуктивно и оперативно организовать их товарооборот, сделать мировой рынок максимально доступным для отечественных производителей.
Токенизация совершенно прозрачна, так как каждый токен включает в себя зашифрованные данные, позволяющие определить географию выпуска и особенности производства каждого продукта. Благодаря изучению токена можно узнать, наблюдалось ли загрязнение атмосферы при производстве продукта, использовались ли нелегальные технологии выпуска товаров или запрещенные методы труда. Токенизация приводит к тому, что бизнес начинает работать более ответственно по отношению к планете и населению.
Такие достоинства токена привлекли «Интеррос», который наряду с другими своими инвестициями в хай-тек выступил соинвестором токенизационной платформы «Атомайз». Сообщается, что платформа не будет задействована в обороте криптовалют.
Плюсы токенизации уже оценил по достоинству «Норильский никель». Компания оцифровала свои металлы и вывела созданные на их основе ЦФА на международный рынок, а помимо этого, создала для целевой аудитории новый товар — углеродно-нейтральный никель.
Представители инвесткомпании «Интеррос» прогнозируют, что «Атомайз» в перспективе поможет отечественным компаниям активно выходить на международный рынок и привлекать зарубежных инвесторов.
Площадки токенизации Atomyze работают в шести государствах, включая Америку и Швейцарию. Центробанк планирует доработать систему регулирования ЦФА и их налогообложение, чтобы цифровые активы стали еще более востребованными.