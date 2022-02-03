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Центробанк выдал Atomyze первую лицензию на управление цифровыми финансовыми активами

3 февраля 18:58
Фото: pixabay.com
Токенизационная платформа «Атомайз» (Atomyze) была первой включена Центральным банком России в реестр операторов информационных систем. К запуску платформы причастна компания Владимира Потанина «Интеррос», которая выступила в качестве соинвестора.

Теперь благодаря новому статусу Atomyze получила возможность выпускать цифровые финансовые активы (ЦФА) на собственной блокчейн-платформе и проводить операции по обмену ЦФА без постороннего участия.

Как сообщает newizv.ru, такому положению дел предшествовала долгая и кропотливая работа Центробанка РФ с законодателями. Также в создании нового закона участвовал владелец «Интерроса» Владимир Потанин.

Предприниматель отметил, что благодаря запуску «Атомайз» удалось открыть новое направление не только в бизнес-деятельности инвесткомпании, но и в отечественной экономике в целом.

Президент «Интерроса» подчеркивает, что принятие нового закона о цифровых финансовых активах наряду с грамотными действиями регулятора создадут основные предпосылки для того, чтобы обеспечить России цифровое лидерство на мировой арене.

Теперь Atomyze получила право выпускать ЦФА и обменивать их на российские рубли, хранить цифровые активы, составлять список держателей ЦФА и способствовать работе их дистанционных каналов обслуживания.

Токены отличаются от криптовалюты тем, что это точный оцифрованный аналог определенных товаров и услуг. Оцифровка помогает более продуктивно и оперативно организовать их товарооборот, сделать мировой рынок максимально доступным для отечественных производителей.

Токенизация совершенно прозрачна, так как каждый токен включает в себя зашифрованные данные, позволяющие определить географию выпуска и особенности производства каждого продукта. Благодаря изучению токена можно узнать, наблюдалось ли загрязнение атмосферы при производстве продукта, использовались ли нелегальные технологии выпуска товаров или запрещенные методы труда. Токенизация приводит к тому, что бизнес начинает работать более ответственно по отношению к планете и населению.

Такие достоинства токена привлекли «Интеррос», который наряду с другими своими инвестициями в хай-тек выступил соинвестором токенизационной платформы «Атомайз». Сообщается, что платформа не будет задействована в обороте криптовалют.

Плюсы токенизации уже оценил по достоинству «Норильский никель». Компания оцифровала свои металлы и вывела созданные на их основе ЦФА на международный рынок, а помимо этого, создала для целевой аудитории новый товар — углеродно-нейтральный никель.

Представители инвесткомпании «Интеррос» прогнозируют, что «Атомайз» в перспективе поможет отечественным компаниям активно выходить на международный рынок и привлекать зарубежных инвесторов.

Площадки токенизации Atomyze работают в шести государствах, включая Америку и Швейцарию. Центробанк планирует доработать систему регулирования ЦФА и их налогообложение, чтобы цифровые активы стали еще более востребованными.

#Новости#Марина Колодкина#Экономика
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