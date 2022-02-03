Центробанк выдал Atomyze первую лицензию на управление цифровыми финансовыми активами

Токенизация совершенно прозрачна, так как каждый токен включает в себя зашифрованные данные, позволяющие определить географию выпуска и особенности производства каждого продукта. Благодаря изучению токена можно узнать, наблюдалось ли загрязнение атмосферы при производстве продукта, использовались ли нелегальные технологии выпуска товаров или запрещенные методы труда. Токенизация приводит к тому, что бизнес начинает работать более ответственно по отношению к планете и населению.