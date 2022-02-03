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Сегодня Башкирию ждет тепло, гололед, снег и его налипание на провода и деревья

3 февраля 02:00
Фото: 1MI
В Башкирии 3 февраля будет тепло, но достаточно опасно, о неблагоприятных погодных условиях в регионе сообщили в Башгидрометцентре.

3 февраля для жителей Башкирии станет достаточно теплым днем, когда температура воздуха достигнет положительных значений. Однако комфорта пребыванию на улице плюсовая температура скорее всего не принесет, ведь местами по республике ожидаются порывы ветра скоростью до 18 метров в секунду и метель. Ветер при этом прогнозируется южный и умеренный.

Что касается неблагоприятных метеорологических условий, то 3 февраля Башкирия соберет бинго. Синоптики предрекают снег и мокрый снег, который также может налипать на деревья и провода. Аккуратнее стоит быть и на дорогах, где помимо гололеда ожидаются снежные заносы и ухудшение видимости до 500 метров.

Как уже было упомянуто, днем температура воздуха в Башкирии будет колебаться от +1 до -4 градусов Цельсия. Ночью температура по региону будет разниться в пределах от -3 до -15 градусов Цельсия.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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