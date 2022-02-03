Сегодня Башкирию ждет тепло, гололед, снег и его налипание на провода и деревья

3 февраля для жителей Башкирии станет достаточно теплым днем, когда температура воздуха достигнет положительных значений. Однако комфорта пребыванию на улице плюсовая температура скорее всего не принесет, ведь местами по республике ожидаются порывы ветра скоростью до 18 метров в секунду и метель. Ветер при этом прогнозируется южный и умеренный.