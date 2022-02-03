Сбер начнет сотрудничать с МФТИ и Школой управления Сколково

Как сообщила ректор СберУниверситета Ольга Турищева, СберУниверситет уже запустил серию программ образования и электронных курсов по ESG как для профильных специалистов, так и для всех, кого интересует тема устойчивого развития. Она отметила: благодаря партнерству со Школой управления СКОЛКОВО и МФТИ все стороны смогут значительно развить свою экспертизу в области ESG и выработать новые совместные образовательные решения с привлечением лучших специалистов в данной сфере.