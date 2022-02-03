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Сбер начнет сотрудничать с МФТИ и Школой управления Сколково

3 февраля 13:06
Фото: wikipedia.org
Сбер и СберУниверситет подписали меморандум о сотрудничестве со Школой управления СКОЛКОВО и МФТИ. Участники меморандума установили перспективные для всех сторон направления сотрудничества: формирование образовательных программ и реализация проектов в сфере ESG.

В соответствии с ключевыми направлениями сотрудничества предусматриваются разработка и реализация программ подготовки функциональных лидеров в сфере управления устойчивым развитием организации, а также развитие будущих лидеров в сфере вопросов устойчивого развития и ESG, пишет ТАСС.

По словам Германа Грефа, президента, председателя правления Сбербанка, МФТИ и Школа управления СКОЛКОВО являются давними и лучшими партнерами компании. С ними ведется совместная реализация множества проектов в сфере науки, бизнеса и образования.

“Мы будем развивать максимально актуальное сегодня направление – ESG –

и его основные составляющие. Результатом сотрудничества станут лучшие практики, которые мы будем поставлять на рынок”, – сообщил Греф.

Кроме того, в рамках сотрудничества участники обменяются лучшими практиками в сфере устойчивого развития и ESG, а также выстраивания экосистем, внедрения обмена опытом лучшими практиками, касающимися содержания программ образования.

Как подчеркнул Юрий Левин, ректор Школы управления СКОЛКОВО, благодаря подписанию соглашения о сотрудничестве со Сбером, СберУниверситетом и МФТИ появился крепкий фундамент не только для развития региональной площадки по подготовке специалистов высокого класса, но и центра научных исследований в сфере устойчивого развития в широком смысле, в том числе экономики замкнутого цикла, зеленых финансов, устойчивого потребления, устойчивых операций, социальных инноваций и отслеживаний выбросов углерода.

Как сообщила ректор СберУниверситета Ольга Турищева, СберУниверситет уже запустил серию программ образования и электронных курсов по ESG как для профильных специалистов, так и для всех, кого интересует тема устойчивого развития. Она отметила: благодаря партнерству со Школой управления СКОЛКОВО и МФТИ все стороны смогут значительно развить свою экспертизу в области ESG и выработать новые совместные образовательные решения с привлечением лучших специалистов в данной сфере.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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