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С поезда «Новый Уренгой - Уфа» сняли трех дебоширов

3 февраля 05:58
Фото: 1MI
Мужчин сняли с подвижного состава сотрудники правоохранительных органов и составили на них протоколы за мелкое хулиганство.

Полицейские сняли трех пассажиров поезда по направлению «Новый Уренгой — Уфа» до того, как состав доехал до Башкирии. Об этом сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Уральскому ФО.

Первым, кого заметили в нарушении порядка был 31-летний мужчина, который в 5:30 утра решил начать распивать алкоголь, чем и нарушил покой других пассажиров. Мужчину привлекли к административной ответственности по статье 20.20 ч. 1 КоАП РФ. Чуть позднее отличились два уфимца из соседнего вагона; 33-летних мужчин сняли с поезда на станции Ноябрьск-1, на них также составили протокол за Мелкое хулиганство.

Ранее сообщалось, что вахтовики из Башкирии устроили дебош на борту самолета. Мужчины должны были вылететь из Ноябрьска в Уфу, но еще до вылета их задержали сотрудники правоохранительных органов. Ссора началась из-за места возле иллюминатора, причем оба дебошира 35 и 47 лет были в состоянии алкогольного опьянения.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
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