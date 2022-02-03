Руководство СБР считает, что эмоции не помешают российским спортсменам

Как сообщает “Советский спорт” со ссылкой на ТАСС, по словам главы Союза Виктора Майгурова, несмотря на то, что для многих представителей сборной России нынешние Игры станут первыми в карьере, он верит, что биатлонисты подойдут к стартам с холодной головой.
Добавим, головной боли тренерам добавила замена Валерии Васнецовой, сдавшей положительный тест на коронавирус в аэропорту китайской столицы по прилете, на Евгению Буртасову, у которой даже не были оформлены все необходимые для вылета в Пекин документы.
Кроме того, не совсем понятно, в какой форме подошел к соревнованиям Эдуард Латыпов, пропустивший два из последних трех этапов Кубка мира в связи с карантином. Практически все члены команды, уже протестировавшие олимпийскую трассу, жалуются на сильный холод и ветер.