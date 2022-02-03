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Роспотребнадзор Башкирии заявил, что показателя коллективного иммунитета у детей нет

3 февраля 07:43
Фото: 1MI
О том, что процентного показателя коллективного иммунитета для детей в регионе нет сообщила Галина Пермина на брифинге в мэрии Уфы 3 февраля.

На брифинге по вакцинации подростков в мэрии Уфы 3 февраля прозвучал вопрос о требующемся проценте вакцинированных детей в возрасте с 12 до 17 лет. Ответ на этот вопрос озвучила Галина Пермина из Роспотребнадзора Башкирии.

У нас согласно национальному календарю у нас вакцинация по эпидпоказаниям, в нее включено взрослое население сегодня. И детское население тоже идет по эпидпоказаниям, и здесь у нас нет процентного показателя, который мы обязаны выполнить.Галина Пермина

Представитель Роспотребнадзора по Башкирии Галина Пермина напомнила, что у взрослого населения эта цифра составляет 80%.

По детям пока такой цифры нет. Вакцины разработаны на возраст 12-17 лет. На сегодняшний день мы не говорим о проценте вакцинированных, который нам требуется вакцинировать.Галина Пермина

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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