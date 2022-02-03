Роспотребнадзор Башкирии заявил, что показателя коллективного иммунитета у детей нет

У нас согласно национальному календарю у нас вакцинация по эпидпоказаниям, в нее включено взрослое население сегодня. И детское население тоже идет по эпидпоказаниям, и здесь у нас нет процентного показателя, который мы обязаны выполнить.Галина Пермина