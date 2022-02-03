Пост пресс-секретаря правительства Башкирии займет Мариам Башкирова

Источник Mkset в правительстве Башкирии сообщил о том, что возглавлять пресс-службу правительства Башкирии будет Мариам Башкирова. По данным источника в правительстве Башкирова уже с первых рабочих дней января исполняет обязанности официального представителя правительства Башкирии для СМИ.
В конце января 2022 года стало известно о переходе уже экс-руководителя пресс-службы правительства республики Ольги Красноногой на должность зампредседателя Агентства по печати и СМИ Башкирии.
Первое время после известий об уходе Красноногой с поста официального представителя правительства Башкирии для СМИ на сайте правительства в этой должности указывали главного советника департамента информационного сопровождения Светлану Кускарбекову.
Однако должность официального представителя правительства Башкирии заняла Мариам Башкирова. За плечами у 28-летней Башкировой большой журналистский опыт как в региональных так и в федеральных СМИ, также работала Башкирова и в сфере политического PR. Ранее Мариам Башкирова занимала пост заместителя главного редактора «РБК-Уфа».
В прошлом 2021 году сменился и глава пресс-службы мэрии Уфы. В июле стало известно что на должность пресс-секретаря мэрии был назначен Талгат Зайнуллин, который как и Мариам Башкирова успел построить карьеру в журналистике, причем как и новая коллега из аппарата Правительства, Талгат Зайнуллин успешно вел журналистскую работу и на федеральном уровне.